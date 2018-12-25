Футбол

Халк: «Мечтаю вернуться в Бразилию, но пока это сложновато»
Soccer.ru
вчера в 20:24

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк заявил, что заинтересован в переходе в "Палмейрас", но подчеркнул, что связан контрактом с китайским клубом. Спекуляции обо мне и "Палмейрасе" будут всегда, учитывая моё влечение к этой команде.
Soccer.ruвчера в 20:24

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Халк: «У меня есть желание вернуться в Бразилию»

Спорт-Экспрессвчера в 19:47

ХАЛК: есть желание вернуться…но контракт с «Шанхаем» действует еще два года

Спорт уик-энд00:42

Халк: «Мечтаю вернуться в Бразилию, но пока это сложновато»

Soccer.ruвчера в 20:24

Экс-форвард «Зенита» Халк хочет переехать из Китая в Бразилию

Газета.Ruвчера в 21:50

Халк: у меня есть желание вернуться в Бразилию

Чемпионатвчера в 19:26

Экс-форвард «Зенита» Халк хочет вернуться в Бразилию

Sport24.ruвчера в 22:24
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Политика

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Авто

Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus

Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском

В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной

Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Транспорт

Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить

На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.
Обновлено вчера в 20:59
Общество

Роскачество определило лучшие российские игристые вина

Роскачество подвело итоги исследования игристых вин российского производства среднего ценового сегмента.
Обновлено в 00:45
Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб

«Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Украинский генерал назвал Киев «раздражителем» для Европы и Америки

Экс-министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук заявил, что Киев постепенно утрачивает поддержку Запада.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву

Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено вчера в 22:00
Культура

Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»

Актер Кевин Спейси разместил в Twitter видеообращение от имени Фрэнка Андервуда - своего героя из сериала "Карточный домик" (House of Cards).
Обновлено вчера в 19:36
Политика

В Мексике назвали причину крушения вертолёта с губернатором

Министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо назвал причину крушения вертолёта, в результате которого погибли губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и её супруг Рафаэль Морено Валье.
Обновлено в 00:13
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Ливерпуле

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском Ливерпуле, сообщает Daily Star. Уточняется, что инцидент произошел возле ночного клуба.
Обновлено вчера в 20:19
Космос

Космонавт Прокопьев: Отверстие в «Союзе» было сделано изнутри

Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие

Корвет «Громкий» вошёл в состав Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот принял в свой состав новый корвет проекта 20380 «Громкий». Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Метеорит заблокировал реку в Хабаровском крае

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — заявил глава Верхнебуреинского района края Алексей Маслов.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

В Кабуле при атаке боевиков на министерство погибли 43 человека

В Кабуле при нападении боевиков на правительственный комплекс погибли 43 человека, еще 10 получили ранения.
Обновлено в 00:22
Энергетика

Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года

Ниже 51 доллара за баррель нефть последний раз опускалась только 31 августа 2017 года, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Наука

Ученые установили причину гибели шумерской цивилизации

Климатологи из Оксфордского университета установили причину внезапного исчезновения одной из древнейших цивилизаций мира — шумеров.
Обновлено вчера в 16:11
Энергетика

Новак прокомментировал сроки действия сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что сроки действия соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти трудно предсказать, однако сотрудничество стран будет продолжаться в любом случае.
Обновлено вчера в 17:21
Транспорт

В Крыму скорость движения по трассе «Таврида» ограничат до 2020 года

Рабочее движение на первой очереди трассы "Таврида" в Крыму от Керчи до Симферополя (190 километров) будет открыто в ночь на 31 декабря 2018 года, сообщил ранее Карпов.
Обновлено в 00:45
Политика

Варфоломей рассказал, что «взял у Порошенко конфеты» за автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко "много конфет и шоколада" Как сообщает РИА Новости, такое заявление Варфоломей сделал в ходе встречи с детьми, которые пришли колядовать в Фанар.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии

Обновлено вчера в 10:59
Политика

Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
Обновлено вчера в 12:19
Экономика

«Мир» запустил сервис по оценке благонадежности клиента

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор российской платежной системы "Мир", запустила в пилотном режиме сервис проверки благонадежности и кредитоспособности клиентов, сообщает во вторник газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:27
Общество

Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации

Если пациент пройдет в поликлинике диспансеризацию или профосмотр, то его в обязательном порядке поставят на учет в медучреждении, чтобы следить за его здоровьем.
Обновлено в 00:30
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Бразилия
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Государство в Южной Америке, единственное португалоязычное на американском континенте. Территория - 8 515 770 км², что составляет 5,7% от площади всей суши мира. Население составляет - 205 737 996 жителей. Бразилия находится на пятом месте среди стран мира по площади и шестом по численности населения, а также является крупнейшим государством Южной Америки, как по территории, так и по численности населения.
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