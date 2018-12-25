Футбол
Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк заявил, что заинтересован в переходе в "Палмейрас", но подчеркнул, что связан контрактом с китайским клубом. Спекуляции обо мне и "Палмейрасе" будут всегда, учитывая моё влечение к этой команде.
Soccer.ruвчера в 20:24
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Политика
В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Авто
Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus
Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском
В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной
Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Транспорт
Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить
На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Роскачество определило лучшие российские игристые вина
Роскачество подвело итоги исследования игристых вин российского производства среднего ценового сегмента.
Обновлено в 00:45
Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб
«Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Украинский генерал назвал Киев «раздражителем» для Европы и Америки
Экс-министр обороны Украины генерал Александр Кузьмук заявил, что Киев постепенно утрачивает поддержку Запада.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву
Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено вчера в 22:00
Культура
Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»
Актер Кевин Спейси разместил в Twitter видеообращение от имени Фрэнка Андервуда - своего героя из сериала "Карточный домик" (House of Cards).
Обновлено вчера в 19:36
Политика
В Мексике назвали причину крушения вертолёта с губернатором
Министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо назвал причину крушения вертолёта, в результате которого погибли губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и её супруг Рафаэль Морено Валье.
Обновлено в 00:13
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Ливерпуле
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском Ливерпуле, сообщает Daily Star. Уточняется, что инцидент произошел возле ночного клуба.
Обновлено вчера в 20:19
Космос
Космонавт Прокопьев: Отверстие в «Союзе» было сделано изнутри
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие
Корвет «Громкий» вошёл в состав Тихоокеанского флота
Тихоокеанский флот принял в свой состав новый корвет проекта 20380 «Громкий». Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Метеорит заблокировал реку в Хабаровском крае
«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — заявил глава Верхнебуреинского района края Алексей Маслов.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
В Кабуле при атаке боевиков на министерство погибли 43 человека
В Кабуле при нападении боевиков на правительственный комплекс погибли 43 человека, еще 10 получили ранения.
Обновлено в 00:22
Энергетика
Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года
Ниже 51 доллара за баррель нефть последний раз опускалась только 31 августа 2017 года, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Наука
Ученые установили причину гибели шумерской цивилизации
Климатологи из Оксфордского университета установили причину внезапного исчезновения одной из древнейших цивилизаций мира — шумеров.
Обновлено вчера в 16:11
Энергетика
Новак прокомментировал сроки действия сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что сроки действия соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти трудно предсказать, однако сотрудничество стран будет продолжаться в любом случае.
Обновлено вчера в 17:21
Транспорт
В Крыму скорость движения по трассе «Таврида» ограничат до 2020 года
Рабочее движение на первой очереди трассы "Таврида" в Крыму от Керчи до Симферополя (190 километров) будет открыто в ночь на 31 декабря 2018 года, сообщил ранее Карпов.
Обновлено в 00:45
Политика
Варфоломей рассказал, что «взял у Порошенко конфеты» за автокефалию
Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко "много конфет и шоколада" Как сообщает РИА Новости, такое заявление Варфоломей сделал в ходе встречи с детьми, которые пришли колядовать в Фанар.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
«Мир» запустил сервис по оценке благонадежности клиента
Национальная система платежных карт (НСПК), оператор российской платежной системы "Мир", запустила в пилотном режиме сервис проверки благонадежности и кредитоспособности клиентов, сообщает во вторник газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:27
Общество
Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»
В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации
Если пациент пройдет в поликлинике диспансеризацию или профосмотр, то его в обязательном порядке поставят на учет в медучреждении, чтобы следить за его здоровьем.
Обновлено в 00:30