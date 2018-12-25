Футбол
Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк заявил, что заинтересован в переходе в "Палмейрас", но подчеркнул, что связан контрактом с китайским клубом. Спекуляции обо мне и "Палмейрасе" будут всегда, учитывая моё влечение к этой команде.
Soccer.ruвчера в 20:24
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Происшествия
Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском
Обновлено вчера в 23:42
Общество
«Роскачество» проверило российские игристые вина
"Роскачество" исследовало игристые вина российского производства.
Обновлено в 00:33
Политика
В Украине увидели раздражитель для Запада
Украина становится раздражителем для США и европейских стран.
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт
Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год
«С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя», — заявили в ведомстве, уточнив, что движение запустят по двум полосам — по одной в каждом направлении.
Обновлено в 02:08
Транспорт
«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит
На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Экономика
Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб
«Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено вчера в 21:11
Культура
Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика»
Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.
Обновлено в 02:10
Авто
Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году
Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).
Обновлено в 01:28
Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»
Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%
Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено вчера в 13:40
Финансы
Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций
Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:09
Политика
Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной
Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Хабаровском крае упал метеорит
Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.
Обновлено 23 декабря в 21:10
Общество
На Сицилии активизировался вулкан Этна
В основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего над вулканом поднялся столб пепла.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву
Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Спорт
Медведева резко ответила на предложение сменить гражданство
Российская фигуристка Евгения Медведева резко ответила на один из комментариев в своем инстаграме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Названа единственная безопасная семга
Безопасной оказалась только семга под маркой «Русское море».
Обновлено в 00:37
Финансы
Набиуллина объяснила причину запроса банками данных при переводе с карты на карту
Банки пытаются снизить количество мошеннических операций с попытками кражи средств, потому могут уточнить у клиента, какую операцию он проводит, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 02:05
Общество
Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»
В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Хоккей
В НХЛ признали 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году
Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала 600-ю шайбу в карьере форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим голом в 2018 году.
Обновлено в 01:17
Политика
Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений России и Белоруссии
Лукашенко подчеркнул, что Россия является ключевым партнером и братским государством для Белоруссии и отношения с Москвой строятся на системной и плановой основе.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Видео, как сын владельца «Уралкалия» зажигает после трагедии на шахте
Видеозапись, как сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина 19-летний Никита зажигает на вечеринке в одном из московских ночных клубов с уральской красавицей, попало в сеть.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
Алтайский депутат устроил драку после корпоратива
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
ФСИН выявила факты рабского труда в мордовской ИК-14
По сообщению ФСИН, в исправительном учреждении, где отбывала часть срока участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, выявлены факты незаконного привлечения осужденных к труду.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие
Корвет «Громкий» передан в состав Тихоокеанского флота
Корвет "Громкий" передан в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:53