Футбол

Халк: «Мечтаю вернуться в Бразилию, но пока это сложновато»
Soccer.ru
вчера в 20:24

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк заявил, что заинтересован в переходе в "Палмейрас", но подчеркнул, что связан контрактом с китайским клубом. Спекуляции обо мне и "Палмейрасе" будут всегда, учитывая моё влечение к этой команде.
Soccer.ruвчера в 20:24

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Халк: «У меня есть желание вернуться в Бразилию»

Спорт-Экспрессвчера в 19:47

ХАЛК: есть желание вернуться…но контракт с «Шанхаем» действует еще два года

Спорт уик-энд00:42

Халк: «Мечтаю вернуться в Бразилию, но пока это сложновато»

Soccer.ruвчера в 20:24

Экс-форвард «Зенита» Халк хочет переехать из Китая в Бразилию

Газета.Ruвчера в 21:50

Халк: у меня есть желание вернуться в Бразилию

Чемпионатвчера в 19:26

Экс-форвард «Зенита» Халк хочет вернуться в Бразилию

Sport24.ruвчера в 22:24
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Происшествия

Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском

Обновлено вчера в 23:42
Общество

«Роскачество» проверило российские игристые вина

"Роскачество" исследовало игристые вина российского производства.
Обновлено в 00:33
Политика

В Украине увидели раздражитель для Запада

Украина становится раздражителем для США и европейских стран.
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт

Движение по первому участку трассы «Таврида» откроют под Новый год

«С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя», — заявили в ведомстве, уточнив, что движение запустят по двум полосам — по одной в каждом направлении.
Обновлено в 02:08
Транспорт

«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Экономика

Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб

«Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено вчера в 21:11
Культура

Кевин Спейси записал видеообращение в образе героя «Карточного домика»

Американский актер Кевин Спейси впервые после скандала о сексуальных домогательствах записал видеообращение к публике под названием «Позвольте мне быть Фрэнком», где он предстал в образе главного героя сериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.
Обновлено в 02:10
Авто

Мантуров: Серийный выпуск Aurus стартует в 2020 году

Серийное производство президентских автомобилей Aurus в России начнется в середине 2020 года на заводе Sollers в Алабуге (Татарстан).
Обновлено в 01:28
Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала более чем на 6%

Нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.
Обновлено вчера в 13:40
Финансы

Силуанов рассказал о задержках в долларовых расчетах из-за санкций

Зарубежные партнеры российских компаний задерживают до трети долларовых расчетов из-за действующих санкций США, иногда сроки задержки достигают месяца, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:09
Политика

Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной

Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Хабаровском крае упал метеорит

Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.
Обновлено 23 декабря в 21:10
Общество

На Сицилии активизировался вулкан Этна

В основании юго-восточного кратера вулкана открылась трещина, после чего над вулканом поднялся столб пепла.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву

Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено вчера в 15:31
Спорт

Медведева резко ответила на предложение сменить гражданство

Российская фигуристка Евгения Медведева резко ответила на один из комментариев в своем инстаграме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:10
Общество

Названа единственная безопасная семга

Безопасной оказалась только семга под маркой «Русское море».
Обновлено в 00:37
Финансы

Набиуллина объяснила причину запроса банками данных при переводе с карты на карту

Банки пытаются снизить количество мошеннических операций с попытками кражи средств, потому могут уточнить у клиента, какую операцию он проводит, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 02:05
Общество

Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Хоккей

В НХЛ признали 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала 600-ю шайбу в карьере форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим голом в 2018 году.
Обновлено в 01:17
Политика

Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений России и Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что Россия является ключевым партнером и братским государством для Белоруссии и отношения с Москвой строятся на системной и плановой основе.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Видео, как сын владельца «Уралкалия» зажигает после трагедии на шахте

Видеозапись, как сын владельца "Уралкалия" Дмитрия Мазепина 19-летний Никита зажигает на вечеринке в одном из московских ночных клубов с уральской красавицей, попало в сеть.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

Алтайский депутат устроил драку после корпоратива

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

ФСИН выявила факты рабского труда в мордовской ИК-14

По сообщению ФСИН, в исправительном учреждении, где отбывала часть срока участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, выявлены факты незаконного привлечения осужденных к труду.
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие

Корвет «Громкий» передан в состав Тихоокеанского флота

Корвет "Громкий" передан в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:53
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Бразилия
Государство
Государство в Южной Америке, единственное португалоязычное на американском континенте. Территория - 8 515 770 км², что составляет 5,7% от площади всей суши мира. Население составляет - 205 737 996 жителей. Бразилия находится на пятом месте среди стран мира по площади и шестом по численности населения, а также является крупнейшим государством Южной Америки, как по территории, так и по численности населения.
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