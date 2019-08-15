Футбол

Халилходжич возглавил сборную МароккоСпорт-Экспресс вчера в 12:59

Новым главным тренером сборной Марокко стал Вахид Халилходжич, сообщает сайт Федерации футбола страны. Сегодня он был официально представлен на этой должности.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Экс-тренер «Нанта» возглавил сборную Марокко

Матч ТВвчера в 13:33

Халилходжич назначен главным тренером сборной Марокко

Sport24.ruвчера в 13:05

Экс-наставник «ПСЖ» стал главным тренером сборной Марокко

Газета.Ruвчера в 14:55

Бывший тренер ПСЖ возглавил сборную Марокко

Soccer.ruвчера в 13:43

Халилходжич - главный тренер сборной Марокко

Евро-футбол.ру03:31

Экс-тренер «Нанта» возглавил сборную Марокко

Sportbox.RUвчера в 13:33

Халилходжич возглавил сборную Марокко

Спорт-Экспрессвчера в 12:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:55, Ашберн
Происшествия

Посадившие аварийный самолет в Жуковском пилоты учились в Петербурге

Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом

Обновлено в 03:41
Общество

Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет

В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Политика

Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса

Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:01
Авто

Изменения в закон о техосмотре: как они повлияют на автовладельцев, СТО и безопасность на дорогах?

По данным Научного центра безопасности дорожного движения, в 2018 году технические неисправности автомобиля стали третьей по распространенности причиной ДТП.
Обновлено вчера в 10:37
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Общество

В Приморье тайфун «Кроса» отрезал от «большой земли» шесть сел

Аварийно-спасательные службы устраняют последствия тайфуна "Кроса", который пришел в Приморье 15 августа и хозяйничает до сих пор.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Происшествия

Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе

Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске

Обновлено в 03:09
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Наука

Химики получили новую форму углерода

Обновлено в 03:28
Политика

Освобожденный в Гибралтаре танкер покинет порт с новым названием

Обновлено в 03:15
Технологии

Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца

Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Авто

Новый кроссовер Kia KX3 показали на фотографиях

Компания Kia определилась с датой премьеры нового компактного кроссовера Kia KX3.
Обновлено вчера в 06:45
Общество

Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете

Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Футбол

«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Конор Макгрегор подрался с пенсионером из-за отказа выпить

Обновлено в 01:04
Авто

В РФ выпуск легковых авто в июле вырос на 5%

Специалисты отметили, что в прошлом месяце в России было произведено 110 тыс. машин, что на 5,4% выше показателя июля 2018 года.
Обновлено в 03:18
Политика

Отели Турции не собираются отказываться от системы «все включено»

Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие

В РФ рассказали о «контролировавших мир» подлодках

Подлодки проекта 941 «Акула» контролировали мир, заявил ТАСС капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 01:48
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Наука

Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении

Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено 13 августа в 20:22
Политика

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Происшествия

В США возле университета произошла стрельба, есть жертвы

Два человека были убиты и еще трое ранены в результате стрельбы, произошедшей возле кампуса Университета штата Алабама (США).
Обновлено в 00:55
Футбол

Рыбусь: «Локомотив» едет в гости к «Динамо» за тремя очками

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь подчеркнул, что его команда готовится к тяжёлой игре, но намеревается победить.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Суд в Киргизии оставил Атамбаева под стражей

Обновлено в 02:31
Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вахид Халилходжич
Югославский футболист
Югославский футболист и футбольный тренер, босниец по национальности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Марокко
Государство в Северо-Западной Африке. Марокко - страна, которая вступила в Африканский союз в 1963 году, но с 1984 по 2019 год не являлась его членом из-за притязаний на Западную Сахару.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное