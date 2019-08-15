Футбол
Халилходжич возглавил сборную МароккоСпорт-Экспресс вчера в 12:59
Новым главным тренером сборной Марокко стал Вахид Халилходжич, сообщает сайт Федерации футбола страны. Сегодня он был официально представлен на этой должности.
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Происшествия
Посадившие аварийный самолет в Жуковском пилоты учились в Петербурге
Обновлено вчера в 06:12
Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Политика
Команда Зеленского создаст план возвращения Крыма и Донбасса
Направления деятельности будут определены в ближайшее время, план по возвращению Крыма и Донбасса озвучат в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Изменения в закон о техосмотре: как они повлияют на автовладельцев, СТО и безопасность на дорогах?
По данным Научного центра безопасности дорожного движения, в 2018 году технические неисправности автомобиля стали третьей по распространенности причиной ДТП.
Обновлено вчера в 10:37
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Общество
В Приморье тайфун «Кроса» отрезал от «большой земли» шесть сел
Аварийно-спасательные службы устраняют последствия тайфуна "Кроса", который пришел в Приморье 15 августа и хозяйничает до сих пор.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе
Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
Обновлено в 03:09
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Наука
Химики получили новую форму углерода
Обновлено в 03:28
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Авто
Новый кроссовер Kia KX3 показали на фотографиях
Компания Kia определилась с датой премьеры нового компактного кроссовера Kia KX3.
Обновлено вчера в 06:45
Общество
Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете
Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Авто
В РФ выпуск легковых авто в июле вырос на 5%
Специалисты отметили, что в прошлом месяце в России было произведено 110 тыс. машин, что на 5,4% выше показателя июля 2018 года.
Обновлено в 03:18
Политика
Отели Турции не собираются отказываться от системы «все включено»
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
В РФ рассказали о «контролировавших мир» подлодках
Подлодки проекта 941 «Акула» контролировали мир, заявил ТАСС капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 01:48
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Наука
Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении
Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено 13 августа в 20:22
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Происшествия
В США возле университета произошла стрельба, есть жертвы
Два человека были убиты и еще трое ранены в результате стрельбы, произошедшей возле кампуса Университета штата Алабама (США).
Обновлено в 00:55
Футбол
Рыбусь: «Локомотив» едет в гости к «Динамо» за тремя очками
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь подчеркнул, что его команда готовится к тяжёлой игре, но намеревается победить.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Суд в Киргизии оставил Атамбаева под стражей
Обновлено в 02:31
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59