Футбол
Халилходжич может уйти с поста тренера «Нанта»Матч ТВ 01:48
Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич может покинуть свой пост еще до начала нового сезона. Издание Ouest-France сообщает, что причиной решения 67-летнего боснийского специалиста являются разногласия с руководством клуба в части комплектования состава.
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