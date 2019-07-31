Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич может покинуть свой пост еще до начала нового сезона. Издание Ouest-France сообщает, что причиной решения 67-летнего боснийского специалиста являются разногласия с руководством клуба в части комплектования состава.

Халилходжич может уйти с поста тренера «Нанта»

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