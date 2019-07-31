Футбол
Халилходжич может уйти с поста тренера «Нанта»Матч ТВ 01:48
Главный тренер «Нанта» Вахид Халилходжич может покинуть свой пост еще до начала нового сезона. Издание Ouest-France сообщает, что причиной решения 67-летнего боснийского специалиста являются разногласия с руководством клуба в части комплектования состава.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика
Туристы с Украины массово приезжают на отдых в Крым
Обновлено в 04:51
Политика
Трамп считает свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ
Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему бы «не пришлось писать в Twitter», если бы американские СМИ «честно освещали» его деятельность на посту.
Обновлено в 03:09
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в Инстаграме высказался по поводу лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 05:06
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
По словам специалистов, Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов населения, усложняющего покупку личного автомобиля, а также сравнительно низких цен на такси.
Обновлено в 04:22
Политика
США 2 августа официально выйдут из договора о ДРСМД
Соединенные Штаты официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа.
Обновлено в 01:11
Общество
На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах
Обновлено в 04:00
Технологии
«Железный человек» Роберт Дауни младший рекламирует OnePlus 7, а сам использует Huawei P30 Pro
Роберт Дауни младший Все бы ничего, да сообщение было опубликовано со смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 05:32
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Некоторые препараты для лечения простуды не только не помогут выздороветь, но и способны нанести вред, рассказала в интервью "Вечерней Москве" врач общей практики Ирина Добрецова.
Обновлено в 03:13
Экономика
Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых
Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.
Обновлено в 04:22
Экономика
Пенсионные фонды лишили россиян миллиардов рублей
Россияне в 2018 году потеряли 4,3 млрд рублей инвестиционного дохода с пенсий, сообщают СМИ со ссылкой на Счетную палату.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова.
Обновлено в 03:40
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 25 июля в 20:01
Общество
Раскрыты заработки Бари Алибасова
Журналисты узнали о заработках создателя группы «На-На» благодаря справке Алибасова о доходах (2 НДФЛ).
Обновлено в 05:31
Общество
Подросток из Чечни публично покаялся перед народом за критику властей
Обновлено вчера в 07:05
Футбол
Работающий в «Локомотиве» Сухина рассказал, о чем говорит с судьями во время матчей
Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, ныне работающий начальником команды в московском «Локомотиве», в интервью корреспонденту Sport24 Леониду Волотко ответил на претензии о том, что он часто разговаривает с арбитрами во время матчей и может оказывать давление на бывших коллег.
Обновлено в 04:09
Общество
В Пекине мусульманам запретили демонстрировать религию
Власти Пекина запретили владельцам мусульманских магазинов и ресторанов украшать свои заведения вывесками на арабском языке и исламскими символами.
Обновлено в 03:52
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Путешествия
Польская журналистка оценила популярность Крыма у туристов
В ежедневнике Rzeczpospolita польская журналистка Ивона Трусевич оценила популярность полуострова Крым среди туристов.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Тюмени из аэропорта из-за запаха гари эвакуировано около 750 человек
Пассажиры и персонал аэропорта Рощино (Тюмень) эвакуированы из здания из-за запаха гари.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Обновлено в 01:52