Полузащитник "Аякса" Хаким Зиех назвал свои любимые команды, сообщает пресс-служба клуба из Амстердама. Ранее 26-летний марокканец был признан лучшим игроком "Аякса" по итогам сезона-2018/19.

Хаким Зиех хотел бы играть за «Арсенал» или «Барселону»

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