Футбол

Хаким Зиех хотел бы играть за «Арсенал» или «Барселону»Спорт-Экспресс 01:45

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиех назвал свои любимые команды, сообщает пресс-служба клуба из Амстердама. Ранее 26-летний марокканец был признан лучшим игроком "Аякса" по итогам сезона-2018/19.
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Хаким Зиеш: «Играть в „Арсенале“ и „Барселоне“ — моя мечта»

Матч ТВ02:24

Хаким Зиеш: «Играть в „Арсенале“ и „Барселоне“ — моя мечта»

Sportbox.RU02:24

Зиеш назвал два клуба, в которых мечтает играть

Евро-футбол.рувчера в 16:33

Хаким Зиех хотел бы играть за «Арсенал» или «Барселону»

Спорт-Экспресс01:45

Хаким Зиеш: Играть за «Арсенал» или «Барселону» - моя мечта

Советский спорт01:51
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Происшествия

Крупное ДТП в Подмосковье затруднило движение на Ярославском шоссе

Обновлено в 02:18
Политика

Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

Обновлено в 00:58
Политика

В Киеве началась инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 03:07
Футбол

«Пяст» впервые стал чемпионом Польши

"Пяст" из Гливице победил "Лех" в матче чемпионата Польши и впервые в истории клуба стал победителем турнира.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Общество

Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ

Обновлено в 00:50
Наука

Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете

Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши бара

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления

Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Общество

Мэр Челябинска потребовал от Текслера конкретных претензий

Как уже рассказывал «Курс дела», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в своем Instagram жестко раскритиковал концепцию развития общественного транспорта, представленную челябинской мэрией, на которую градоначальник с подчиненными запрашивали 7 млрд. рублей из бюджета.
Обновлено в 03:08
Космос

Посадочная станция «Луна-27» может стать серийным аппаратом

Научно-производственное объединение имени Лавочкина («НПО Лавочкина») намерено производить автоматическую станцию «Луна-27» серийно: сроки изготовления каждого экземпляра составят менее одного года.
Обновлено в 00:54
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Глава СБУ Грицак подал в отставку

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Транспорт

Улицы у стадиона «ВЭБ-Арена» в Москве перекроют 26 мая

Участки улиц у стадиона "ВЭБ-Арена" в Москве перекроют для движения транспорта 26 мая в связи с проведением футбольного матча.
Обновлено в 02:53
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Музыка

Андрей Губин высказался о песне Сергея Лазарева на Евровидении-2019

Адрей Губин, который практически не появляется на телевидении, стал участником программы «Привет, Андрей», посвященной выступлению Сергея Лазарева на Евровидении в Израиле.
Обновлено вчера в 05:05
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Авто

Начались продажи обновленной Toyota Corolla в Китае

С сегодняшнего дня в Китае начались продажи обновленной модели седана Toyota RaLink, который в остальных странах известен по привычному названию Toyota Corolla.
Обновлено в 02:25
Хоккей

Россия обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Обновлено вчера в 16:36
Общество

Врачи назвали способ избавления от целлюлита за две недели

Ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова рассказала, что есть разные способы борьбы с целлюлитом.
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Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Как сообщает источник агентства, руководство Google все еще не пришло к окончательному решению, от каких именно сервисов будет отключена Huawei - полный список еще формируется.
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Хаким Зийех
Марокканский футболист
Марокканский и нидерландский футболист, полузащитник амстердамского «Аякса» и сборной Марокко. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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