Футбол
Хаким Зиех хотел бы играть за «Арсенал» или «Барселону»Спорт-Экспресс 01:45
Полузащитник "Аякса" Хаким Зиех назвал свои любимые команды, сообщает пресс-служба клуба из Амстердама. Ранее 26-летний марокканец был признан лучшим игроком "Аякса" по итогам сезона-2018/19.
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Политика
Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Политика
В Киеве началась инаугурация Владимира Зеленского
Обновлено в 03:07
Футбол
«Пяст» впервые стал чемпионом Польши
"Пяст" из Гливице победил "Лех" в матче чемпионата Польши и впервые в истории клуба стал победителем турнира.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Общество
Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ
Обновлено в 00:50
Наука
Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Происшествия
В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши бара
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления
Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Общество
Мэр Челябинска потребовал от Текслера конкретных претензий
Как уже рассказывал «Курс дела», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в своем Instagram жестко раскритиковал концепцию развития общественного транспорта, представленную челябинской мэрией, на которую градоначальник с подчиненными запрашивали 7 млрд. рублей из бюджета.
Обновлено в 03:08
Космос
Посадочная станция «Луна-27» может стать серийным аппаратом
Научно-производственное объединение имени Лавочкина («НПО Лавочкина») намерено производить автоматическую станцию «Луна-27» серийно: сроки изготовления каждого экземпляра составят менее одного года.
Обновлено в 00:54
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено вчера в 20:21
Политика
Глава СБУ Грицак подал в отставку
«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Транспорт
Улицы у стадиона «ВЭБ-Арена» в Москве перекроют 26 мая
Участки улиц у стадиона "ВЭБ-Арена" в Москве перекроют для движения транспорта 26 мая в связи с проведением футбольного матча.
Обновлено в 02:53
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Музыка
Андрей Губин высказался о песне Сергея Лазарева на Евровидении-2019
Адрей Губин, который практически не появляется на телевидении, стал участником программы «Привет, Андрей», посвященной выступлению Сергея Лазарева на Евровидении в Израиле.
Обновлено вчера в 05:05
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Авто
Начались продажи обновленной Toyota Corolla в Китае
С сегодняшнего дня в Китае начались продажи обновленной модели седана Toyota RaLink, который в остальных странах известен по привычному названию Toyota Corolla.
Обновлено в 02:25
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Врачи назвали способ избавления от целлюлита за две недели
Ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова рассказала, что есть разные способы борьбы с целлюлитом.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа
Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Как сообщает источник агентства, руководство Google все еще не пришло к окончательному решению, от каких именно сервисов будет отключена Huawei - полный список еще формируется.
Обновлено в 02:09