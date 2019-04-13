Происшествия

Хакеры взломали базу данных сотрудников ФБРНевские Новости 04:56

Предполагается, что на очереди личные данные чиновников. Недавно хакеры из Anonymous обратились к властям Великобритании с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, угрожая рассекречиванием личной информации сотрудников ФБР и американских полицейских.
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В США хакеры опубликовали данные тысяч агентов и полицейских, сообщили СМИ

РИА Новости06:39

СМИ: хакеры получили данные о тысячах полицейских и сотрудников федеральных служб США

ТАССвчера в 22:31

Личные данные агентов ФБР просочились в Сеть

News.ru06:50

СМИ узнали об утечке данных тысяч сотрудников ФБР

Известия02:15

«Никто ни у кого не спрашивает имена и не встречается лично»

РБК02:01

Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР

Коммерсантъ00:20

Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США

Газета.Ru07:04
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 12:26
Происшествия

В Тулузе начались столкновения протестующих с полицией

Обновлено в 08:03
Футбол

Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства

Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

Обновлено в 05:25
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Обновлено в 11:47
Футбол

«Лейпциг» уверенно обыграл «Вольфсбург», «Байер» переиграл «Штутгарт»

"Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото

В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
Футбол

«Ахмат» и «Локомотив» назвали составы на матч РПЛ

Обновлено в 11:44
Происшествия

Экс-депутат Носов назвал стрельбу Пятницкого «пьяными понтами»

Член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий перед инцидентом со стрельбой отмечал день рождения бывшего депутата и олимпийского чемпиона Дмитрия Носова, рассказал спортсмен.
Обновлено в 11:11
Общество

Telegram входит в тройку самых популярных мессенджеров

Напомним, что причиной блокировки Telegram на территории России стала претензия ФСБ к мессенджеру, отказавшемуся передать спецслужбам ключи дешифрования сообщений пользователей.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

Во время съемок программы «Выход в люди» 55-летняя певица Азиза рассказала о том, что впервые выходит замуж.
Обновлено в 07:06
Футбол

«Барселона» потеряла очки в матче чемпионата Испании с «Уэской»

Обновлено в 12:19
Политика

Еще рано: Грушко ответил Порошенко

Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:50
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Гаджеты

Apple намерена уладить конфликт с Qualcomm ради 5G-модемов

Как стало известно, Apple намерена уладить конфликт с Qualcomm и выбрать именно ее в качестве поставщика модулей 5G, но при условии, что последняя назначит адекватную цену за них.
Обновлено в 10:44
Футбол

«Саутгемптон» обыграл «Вулверхэмптон», «Эвертон» проиграл «Фулхэму»

В другом матче дня Фулхэм дома обыграл Эвертон - 2:0. У победителей по мячу забили Том Кэрни (46-я минута) и Райан Бабел (69).
Обновлено в 12:04
Технологии

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика

МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении

Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 12:05
Музыка

Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией

Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией Рассказал Пригожин и о своем конфликте с Сергеем Шнуровым, случившемся четыре месяца назад, когда продюсер раскритиковал фанатов группы "Ленинград" за то, что они вторят Шнурову, выкрикивающему матерные слова со сцены.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
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