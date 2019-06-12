Политика

Хакеры взломали Twitter Дмитрия МедведеваРБК 10:32

В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству. Впоследствии пресс-служба правительства сообщила, что аккаунт был взломан.
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с чего всё началось

В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева

Неизвестные взломали твиттер-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили журналистам в пресс-службе Кабмина.
РИА Новости10:05

Подробнее о событии

Твиттер Медведева был взломан

Интерфакс10:43

Неизвестные взломали страницу премьер-министра Дмитрия Медведева в Твиттере

Эхо Москвы10:32

Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter

RT на русском10:19

В правительстве сообщили о взломе аккаунта Медведева в Twitter

ТАСС10:10

В правительстве сообщили о взломе Twitter-аккаунта Медведева

РИА Новости10:05

В правительстве признались во взломе аккаунта Медведева в День России

Газета.Ru12:38

Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева

РБК10:32
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
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Навальный сообщил, что его отпустили из полиции

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из полиции после задержания на марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
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На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков

Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
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Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова

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Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

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Обновлено в 08:55
Космос

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Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".
Обновлено в 03:10
Авто

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Nissan сообщил о прекращении поставок в Россию двух моделей: спорткара GT-R и компактного кроссовера Juke.
Обновлено в 04:20
Футбол

Рохо прервал отдых в Доминикане из-за загадочных смертей туристов

29-летнего аргентнца смутили новости о том, что за последние два месяца в районе Пунта-Кана случились четыре загадочные смерти американских туристов.
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Политика

В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта

Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
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Более 30 тыс. человек посетили концерт ко Дню России на Красной площади

Посвященный празднованию Дня России концерт на Красной площади посетили свыше 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
Обновлено в 14:29
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Политика

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Посол Молдавии в США Кристина Балан отзывается для консультаций в Кишинев и больше не отражает позицию правительства.
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Технологии

WhatsApp намерен судиться с пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp решил судиться с теми пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера, сообщается на официальном сайте WhatsApp.
Обновлено в 05:40
Общество

Самые красивые русские имена назвал немецкий журнал

Обновлено вчера в 03:08
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

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Шоу-бизнес

Дочь Алсу похвасталась кадрами со съемок своего клипа

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала фотографии со съемок своего первого клипа.
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Шоу-бизнес

Елена Корикова показала фигуру в бикини

Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.
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Политика

Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения

На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".
Обновлено в 05:03
Происшествия

14-летний житель Ингушетии Балаев утонул в пруду

В среду днем в одном из самых больших в регионе водоемов произошел несчастный случай, сообщил газете «Ингушетия» источник в экстренных службах республики.
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Наука

Учёные, ставшие фантастами: Айзек Азимов и Нил Стивенсон

Пару Стивенсону в новом выпуске рубрики «учёные-фантасты» составит классик научной фантастики, популяризатор науки, гуманист, биохимик, автор исследовательских трудов и участник «Большой тройки американских фантастов» Айзек Азимов.
Обновлено в 10:18
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Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак

Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.
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«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay

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