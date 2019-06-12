Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия МедведеваРБК 10:32
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству. Впоследствии пресс-служба правительства сообщила, что аккаунт был взломан.
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с чего всё началось
Неизвестные взломали твиттер-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили журналистам в пресс-службе Кабмина.РИА Новости10:05
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