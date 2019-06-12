Хакеры взломали Twitter Дмитрия МедведеваРБК 10:32

с чего всё началось

В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству. Впоследствии пресс-служба правительства сообщила, что аккаунт был взломан.

Футбол Хольмен покинул московское «Динамо» Шведский футболист Себастьян Хольмен, у которого завершился контракт с московским «Динамо», покидает столичный клуб.

Происшествия Навальный сообщил, что его отпустили из полиции Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что его отпустили из полиции после задержания на марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Происшествия На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Космос Американские ученые попрощались с российским телескопом «Спектр-Р» Ученые Национальной радиоастрономической обсерватории США попрощались с российским космическим телескопом "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), эксплуатация которого была прекращена в конце мая, в своем сообщении они использовали написанное латиницей слово "Dosvedanya".

Авто Nissan GT-R и Nissan Juke покинут российский рынок Nissan сообщил о прекращении поставок в Россию двух моделей: спорткара GT-R и компактного кроссовера Juke.

Футбол Рохо прервал отдых в Доминикане из-за загадочных смертей туристов 29-летнего аргентнца смутили новости о том, что за последние два месяца в районе Пунта-Кана случились четыре загадочные смерти американских туристов.

Политика В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Общество Более 30 тыс. человек посетили концерт ко Дню России на Красной площади Посвященный празднованию Дня России концерт на Красной площади посетили свыше 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Политика Новый глава МИД Молдавии отзывает посла из США для консультаций Посол Молдавии в США Кристина Балан отзывается для консультаций в Кишинев и больше не отражает позицию правительства.

Технологии WhatsApp намерен судиться с пользователями Популярный мессенджер WhatsApp решил судиться с теми пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера, сообщается на официальном сайте WhatsApp.

Политика Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.

Шоу-бизнес Дочь Алсу похвасталась кадрами со съемок своего клипа Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала фотографии со съемок своего первого клипа.

Шоу-бизнес Елена Корикова показала фигуру в бикини Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.

Политика Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".

Происшествия 14-летний житель Ингушетии Балаев утонул в пруду В среду днем в одном из самых больших в регионе водоемов произошел несчастный случай, сообщил газете «Ингушетия» источник в экстренных службах республики.

Наука Учёные, ставшие фантастами: Айзек Азимов и Нил Стивенсон Пару Стивенсону в новом выпуске рубрики «учёные-фантасты» составит классик научной фантастики, популяризатор науки, гуманист, биохимик, автор исследовательских трудов и участник «Большой тройки американских фантастов» Айзек Азимов.