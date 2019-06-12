Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия МедведеваРБК 10:32
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству. Впоследствии пресс-служба правительства сообщила, что аккаунт был взломан.
Читать в источнике
Оценить274
с чего всё началось
Неизвестные взломали твиттер-аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева, сообщили журналистам в пресс-службе Кабмина.РИА Новости10:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Музыка
Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения»
По случаю праздника Лазарев впервые спел композицию Scream, с которой он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, на русском языке.
Обновлено в 19:13
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет
Обновлено в 13:29
Происшествия
Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
ВКС РФ доверят девушкам пилотирование истребителей
Пройдут не все Юдин пояснил, что возможность управлять истребителем определяется с помощью огромного количества тестов, в том числе на психологические склонности обучающегося.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Здоровье
Первый смертельный случай от вируса Эболы зафиксирован в Уганде
В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик, об этом 12 июня сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.
Обновлено в 11:45
Авто
Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения
Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.
Обновлено в 13:49
Финансы
Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле
Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.
Обновлено в 19:15
Происшествия
На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ
"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.
Обновлено в 06:02
Политика
МИД Венесуэлы сообщил о скором визите Мадуро в Россию
Обновлено в 12:11
Космос
Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет
Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Политика
Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
Обновлено в 16:20
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено в 07:14
Происшествия
МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь
МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Происшествия
Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за поломки
Самолет Embraer 190 авиакомпании PegasFly, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности.
Обновлено в 18:56
Происшествия
Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково
Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Максим Виторган едет на встречу с Константином Богомоловым
Максим Виторган заранее предупредил всех, что едет в Сочи на Кинотавр.
Обновлено в 02:53
Политика
Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2»
По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.
Обновлено в 14:45
Здоровье
Японские ученые напомнили о вреде чрезмерного употребления соли
Японские ученые из Медицинского университета Сига показали результаты 30-летних исследований, проведенных по спецзаказу Министерства здравоохранения.
Обновлено в 05:39
Космос
Сверхновые выбрасывают во Вселенную больше пыли, чем ожидалось
Ученые открыли, что в результате взрывов сверхновых во Вселенную выбрасывается больше пыли, чем предполагалось ранее.
Обновлено в 10:19
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Алкоголь и сигареты могут начать продавать только в спецмагазинах
В Министерстве здравоохранения России поддержали идею о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах.
Обновлено в 18:49
Футбол
В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна
Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:15
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30