Хакеры взломали Twitter Дмитрия МедведеваРБК 10:32

с чего всё началось

В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству. Впоследствии пресс-служба правительства сообщила, что аккаунт был взломан.

Происшествия Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Музыка Лазарев представил русскоязычную версию песни с «Евровидения» По случаю праздника Лазарев впервые спел композицию Scream, с которой он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве, на русском языке.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Происшествия Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Армия и оружие ВКС РФ доверят девушкам пилотирование истребителей Пройдут не все Юдин пояснил, что возможность управлять истребителем определяется с помощью огромного количества тестов, в том числе на психологические склонности обучающегося.

Происшествия Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.

Здоровье Первый смертельный случай от вируса Эболы зафиксирован в Уганде В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик, об этом 12 июня сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своей странице в Twitter.

Авто Uber готовит самоуправляемый автомобиль Volvo нового поколения Американская компания Uber представит в Вашингтоне свой первый самоуправляемый автомобиль на базе кроссовера Volvo XC60.

Финансы Купюра 50 тысяч боливаров появилась в Венесуэле Центральный банк Венесуэлы с 13 июня вводит в оборот три новые купюры номиналом в 10, 20 и 50 тысяч боливаров.

Происшествия На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ "Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.

Космос Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.

Политика Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.

Гаджеты Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.

Происшествия МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.

Происшествия В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.

Происшествия Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за поломки Самолет Embraer 190 авиакомпании PegasFly, вылетевший из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности.

Происшествия Вратарь ФК «Зенит» Лунев принес извинения за инцидент во Внуково Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково.

Шоу-бизнес Максим Виторган едет на встречу с Константином Богомоловым Максим Виторган заранее предупредил всех, что едет в Сочи на Кинотавр.

Политика Трамп предупредил о возможных санкциях против «Северного потока — 2» По мнению главы государства, США "защищают" Германию от России, предпринимая попытки заблокировать строительство "Северного потока — 2". Как отметил Трамп, Москва "получает миллиарды и миллиарды" от Берлина.

Здоровье Японские ученые напомнили о вреде чрезмерного употребления соли Японские ученые из Медицинского университета Сига показали результаты 30-летних исследований, проведенных по спецзаказу Министерства здравоохранения.

Космос Сверхновые выбрасывают во Вселенную больше пыли, чем ожидалось Ученые открыли, что в результате взрывов сверхновых во Вселенную выбрасывается больше пыли, чем предполагалось ранее.

Наука В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.

Общество Алкоголь и сигареты могут начать продавать только в спецмагазинах В Министерстве здравоохранения России поддержали идею о продаже спиртных напитков и табачных изделий только в специализированных магазинах.

Футбол В «Атлетико» прояснили будущее Гризманна Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин прояснил будущее французского нападающего Антуана Гризманна, передает "Советский спорт".