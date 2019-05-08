Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоиновBitCryptoNews 02:10

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов. 7 мая торговая площадка обнаружила серьезное нарушение системы безопасности, которое позволило злоумышленникам получить доступ к API пользователей, кодам двухфакторной аутентификации и другим данным.

Происшествия Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.

Авто Эксперты выяснили, сколько владельцы SUV тратят в год на бензин Эксперты подсчитали, что владельцы кроссоверов ежегодно расходуют на топливо примерно на 409 фунтов стерлингов, что эквивалентно 35 тыс. рублей, больше, чем владельцы эквивалентных седанов, универсалов и хэтчбеков.

Армия и оружие В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.

Футбол «Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов Английский "Ливерпуль" вырвался в финал Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Красные выбили из розыгрыша каталонскую "Барселону".

Политика В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".

Общество МЧС Тверской области сообщает об отсутствии радиационной опасности В настоящий момент радиационный фон на территории Тверской области в норме, на Калининской АЭС ЧП не произошло.

Политика Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.

Спорт Александр Логинов женится на украинской биатлонистке Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что биатлонистка Мария Кручова завершила спортивную карьеру, сообщает Xsport.

Гаджеты Windows 10 получит встроенное ядро Linux от Microsoft Как отметили представители Microsoft в своём блоге, это первый случай, когда полноценное ядро Linux станет встроенным компонентом Windows.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.

Политика В МИД потребовали разрешить России участвовать в выборах генсека СЕ Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИДа Андрей Келин заявил, что Россия требует разрешения на участие делегации страны в выборах генерального секретаря Совета Европы (СЕ).

Общество СМИ сообщили о строительстве в Киеве моста по украденному проекту Несколько месяцев назад украинские архитекторы сообщили Стефани Шафрот о том, что в Киеве строится мост, похожий на их конкурсный проект.

Общество В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.

Политика Оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29 не подлежат восстановлению Сотый ОКИАП морской авиации Северного флота был воссоздан в конце 2015 года. На его вооружении состоят истребители МиГ-29КР/КУБР.

Театры Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».

Происшествия В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров Около двух десятков крупных торгово-развлекательных центров в Екатеринбурге эвакуируют из-за угроз анонимных злоумышленников.

Армия и оружие Репетиции парада Победы в Петербурге посетили более 150 тысяч человек В Петербурге в конце апреля — начале мая прошло почти 40 репетиций, в ходе которых военнослужащие готовились к параду Победы.

Музыка Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.

Экономика Хамон и «балаболы»: «мясной патриотизм» больше не работает "Из ничего истерику закатили, балаболы", заявил он и объяснил, что "хамон нужно есть в Испании, брезаолу в Италии, пармезан - во Франции".

Происшествия В Зауралье на девочку упала каменная плита мемориального комплекса Мальчик забрался на бетонную плиту мемориала и стал ее раскачивать. В результате каменная плита упала на девочку, причинив ей травмы.

Спорт Призовой фонд The International 2019 достиг $5 млн Призовой фондThe International 2019 по Dota 2 увеличился до $5 млн. Информация об этом появилась на странице Боевого пропуска TI9.