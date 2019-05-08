Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоиновBitCryptoNews 02:10
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов. 7 мая торговая площадка обнаружила серьезное нарушение системы безопасности, которое позволило злоумышленникам получить доступ к API пользователей, кодам двухфакторной аутентификации и другим данным.
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Происшествия
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Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
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Авто
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Происшествия
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Обновлено в 00:35
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Авто
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Авто
Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Политика
Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США
Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
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Культура
Ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов
В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов.
Обновлено в 10:34
Спорт
«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу
Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
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Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика
Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США
Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Политика
Бутину освободят из-под стражи 5 ноября
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У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
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Шоу-бизнес
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Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
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Происшествия
Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ
Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:12
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 73,3 млрд рублей
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 73,3 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
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Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Политика
Полякам откроют доступ к обломкам самолета Качиньского
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