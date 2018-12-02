Политика
Хакеры выложили новую порцию документов проекта Integrity Initiative
Хакеры выложили новую порцию документов проекта Integrity InitiativeREGNUM05:40
Новая порция документов, касающихся британского проекта Integrity Initiative была выложена в сеть после того, как в ответ на предыдущую публикацию не последовало никакого официального ответа. Об этом говорится в заявлении хакерской группировки Anonymous, опубликованном на ресурсе cyberguerrilla.org.
REGNUM05:40
Оценить
36 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Депутат Бундестага назвал вмешательством в дела ФРГ работу Integrity Initiative
Политика Сегодня06:27
Крах британской пропаганды: почему программа Integrity Initiative провалилась в Греции
iReactor01 декабря в 08:48
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Политика
Песков рассказал об отсутствии планов у Путина поговорить с Порошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не проводил телефонный разговор со своим украинским коллегой Петром Порошенко по поводу инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 06:36
Политика
Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2»
Генеральный секретарь германской партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую пророчат в приемники Ангелы Меркель, заявила о том, что отказ от политической поддержки "Северного потока-2" был бы слишком радикальной мерой.
Обновлено в 06:39
Политика
Депутат рады Семенченко оказался среди задержанных с оружием в Тбилиси
Депутат Верховной рады, экс-командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко оказался среди граждан Украины, задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.
Обновлено в 06:40
Политика
МВД РФ объявило «миграционную амнистию» для нелегалов из Молдовы
Граждане Молдавии, нарушившие сроки пребывания на территории России, смогут в период с 1 января по 24 февраля 2019 года уехать обратно на родину без привлечения к административной ответственности.
Обновлено в 06:36
Политика
Путин утвердил новый состав СПЧ
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), соответствующий документ опубликован на сайте СПЧ.
Обновлено в 06:39
Политика
В Книге рекордов Гиннесса назвали Севастополь российским
Книга рекордов Гиннесса назвала Севастополь российским городом.
Обновлено в 06:40
Политика
Губернатор потребовал отстранить мэра Смоленска из-за «плохой работы»
Обновлено в 06:34
Политика
В Госдуме объяснили перебрасывание войск Украины к границе с Россией
Перебрасыванием войск к границе России президент Украины Петр Порошенко запугивает собственный народ, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
ВМФ России получит новые десантные корабли типа «Иван Грен»
Еще два или три корабля больших десантных корабля, аналогичных БДК «Иван Грен» (проекта 11 711) будут построены предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в интересах ВМФ России.
Обновлено в 06:20
Политика
Посольство России оценило данные об операции Британии на Украине
Посольство России в Лондоне заявило о масштабном военном присутствии Великобритании на Украине.
Обновлено в 06:07
Политика
Китай согласился снизить пошлины на импорт американских автомобилей
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что китайские власти согласились «снизить и отменить пошлины на автомобили, которые ввозятся в Китай из США».
Обновлено в 06:40
Политика
Москалькова назвала ошибкой закон о декриминализации побоев в семье
Принятие закона о декриминализации побоев в семьях было ошибкой.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ
Международная коалиция во главе с США в результате удара по территории Сирии уничтожила одного из главарей террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Обновлено в 05:43
Политика
Порошенко нарушает режим военного положения
Президент Украины Пётр Порошенко под давлением внутренних и внешних критиков распорядился провести местные выборы в условиях военного положения Глава государства зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о проведении 23 декабря выборов в объединённых территориальных общинах.
Обновлено в 06:40