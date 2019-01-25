Политика

Хакеры узнали о подготовке Украины к «столетней войне» с РоссиейRambler News Service 12:49

Украина готовится к «столетней войне» с Россией, следует из новых материалов британского правительственного проекта Integrity Initiative, опубликованных хакерами из группировки Anonymous.
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Хакеры сообщили о подготовке Украины к «столетней войне» с Россией

Известия14:50

Хакеры нашли данные о подготовке Лондоном плана против Москвы с 2015 года

РБК23 января в 12:34

Хакеры Anonymous опубликовали новые документы

RT на русском12:23

Хакеры узнали о готовящейся на Украине «столетней войне» с Россией

URA.Ru11:58

Хакеры слили новые документы британской службы дезинформации Integrity Initiative

Телеканал 360°09:29

Украина готовилась к столетней войне с Россией, узнали хакеры

РИА Новости08:52

Сайт Integrity Initative временно удалил контент

Газета.Ru13:34
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 16:45, Ашберн
Спорт

Загитова извинилась за неудачный прокат произвольной программы на ЧЕ

Обновлено в 15:31
Происшествия

В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек

Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено в 15:47
Технологии

Цукерберг захотел объединить Facebook, WhatsApp и Instagram

Руководство Facebook готовит к интеграции мессенджеры WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.
Обновлено в 13:23
Политика

Толкнувший Скабееву журналист отказался извиняться

Обновлено в 14:32
Кино

Кто получил «Золотого орла — 2019»

В пятницу, 25 января, в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась 17-я церемония вручения премии «Золотой орёл».
Обновлено в 16:13
Транспорт

«Аэрофлот» отменяет в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в московском регионе 26 января до "желтого" из-за усиления ветра и метели.
Обновлено в 11:40
Экономика

Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн

Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Футбол

«Спартак» разгромил «Зенит» в товарищеском матче

Товарищеская игра между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках зимнего турнира кубок «Матч Премьер» завершилась разгромной победой «красно-белых» со счетом 3:0. Встреча проходила в столице Катара, Дохе, на поле спортивного комплекса Aspire.
Обновлено в 12:55
Космос

Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Пожар произошел в ресторане на востоке Москвы

Обновлено в 15:02
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор

Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Политика

Трамп объявил о временном возобновлении работы правительства

Президент США Дональд Трамп объявил о возможности временно продолжить работу правительства на три недели, передает телеканал ABC.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Италии вертолет столкнулся с самолетом

В Италии в результате столкновения вертолета и туристического самолета погибли четыре человека.
Обновлено в 11:45
Авто

Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata

Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Космос

«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам

Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Общество

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках

Бабушкинский суд Москвы арестовал двоих полицейских подмосковного Чехова, обвиняемых в получении взяток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 13:07
Футбол

«Монако» объявил о возвращении Жардима на пост главного тренера

Леонарду Жардим назначен главным тренером "Монако", Тьерри Анри уволен с данного поста, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:39
Космос

В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли

Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено в 09:21
Единоборства

Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, но не за взрыв

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в городе Ош.
Обновлено в 10:31
Авто

Источники сообщили о возвращении Opel в Россию

Обновлено в 03:51
Наука

Болезнь Альцгеймера может развиться из-за инфекции в полости рта

В ходе исследования было установлено, что клетках мозга людей с болезнью Альцгеймера, которые уже умерли, находится бактерия Porphyromonas gingivalis.
Обновлено вчера в 13:42
Авто

В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4

Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:10
Гаджеты

ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны

Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Гаджеты

Samsung представила новый смартфон Galaxy A9 Pro 2019

Во время дебюта новинки о глобальном варианте в компании не сообщали, а сегодня состоялась презентация смартфона Galaxy A9 Pro (2019).
Обновлено в 07:06
Происшествия

СК опубликовал видео допроса подозреваемых в убийстве ветерана ВОВ

Обновлено в 08:16
Экономика

В России резко подорожала курица

По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Гаджеты

Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi

Январское обновление операционной системы дурно повлияло на работу множества смартфонов Xiaomi Mi A2, на которых установлена "чистая" версия Android One.
Обновлено в 07:20
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