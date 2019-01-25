Политика

Хакеры узнали о подготовке Украины к столетней войне с РоссиейГазета.Ru 12:18

Хакеры Anonymous узнали о том, что украинские военные готовились к столетней войне с Россией, передает РИА "Новости". По данным агентства, об этом говорится в документах по британскому госпроекту Integrity Initative, доступ к которым получили хакеры.
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Украина готовилась к столетней войне с Россией, узнали хакеры

Украинские военные готовились к столетней войне с Россией, свидетельствуют новые документы хакеров Anonymous по британскому госпроекту Integrity Initative. В пятницу Anonymous обнародовали еще одну партию бумаг.
РИА Новости08:52

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Сайт Integrity Initative временно удалил контент

Газета.Ru13:34

Хакеры узнали о подготовке Украины к «столетней войне» с Россией

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Хакеры узнали о готовящейся на Украине «столетней войне» с Россией

URA.Ru11:58

В опубликованных хакерами документах нашлись 18-летние полковники КГБ

Lenta.ru11:23

Хакеры слили новые документы британской службы дезинформации Integrity Initiative

Телеканал 360°09:29

Хакеры Anonymous опубликовали новые документы

RT на русском12:23

Украина готовилась к столетней войне с Россией, узнали хакеры

РИА Новости08:52
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 13:51, Ашберн
Политика

Reuters узнал об охраняющих Мадуро наемных военных из России

Бойцы частной военной компании из России прилетели в Венесуэлу, чтобы охранять президента страны Николаса Мадуро, об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника, близких к этим военным.
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Facebook намерена объединить Whatsapp, Instagram и Facebook Messenger

Социальная сеть Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в социальных сетях WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает газета The New York Times.
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Грузовик «Прогресс МС-09» в 15:55 отстыковался от МКС. Через несколько часов корабль войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.
Обновлено в 08:09
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«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Обновлено в 12:56
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Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках

Бабушкинский суд Москвы арестовал двоих полицейских подмосковного Чехова, обвиняемых в получении взяток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 13:07
Экономика

Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн

Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Обновлено в 10:00
Происшествия

В Италии вертолет столкнулся с самолетом

В Италии в результате столкновения вертолета и туристического самолета погибли четыре человека.
Обновлено в 11:45
Гаджеты

ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны

Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Политика

Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале

Обновлено в 09:43
Происшествия

Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей

За год трое молодых людей дважды грабили 97-летнюю Надежду Михайловну, но в последний раз еще и жестоко избили ее.
Обновлено в 07:03
Политика

Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 18:20
Авто

В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4

Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:10
Технологии

В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
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Авто

Кроссовер Genesis GV80 замечен на тестах

Презентация серийного кроссовера от Genesis должна пройти осенью 2019 года, а продажи машины начнутся в 2020 году.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, но не за взрыв

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в городе Ош.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Челябинской области после смерти девочки в больнице возбудили дело

Обновлено в 10:13
Культура

Суд перенес допрос бывшего главбуха «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы до 28 января объявил перерыв в допросе главного бухгалтера некоммерческой организации "Седьмая студия" Нины Масляевой, женщина почувствовала себя плохо, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Германии 500 человек эвакуированы из поезда после сообщений о бомбе

В Германии около 500 человек эвакуированы из поезда после поступления в полицию сообщений об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:45
Экономика

В России резко подорожала курица

По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Неизвестные попытались сжечь московского школьника

В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.
Обновлено в 03:58
Политика

Во Флориде арестовали экс-советника президента США Стоуна

Бывший политический советник президента США Дональда Трампа - Роджер Стоун - задержан во Флориде, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на офис спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Обновлено в 07:13
Кино

Сегодня на Мосфильме вручают премию «Золотой Орел»

Издание напоминает: отечественная кинопремия "Золотой орел" была учреждена в 2002 году национальной Академией кинематографических искусств и наук.
Обновлено в 09:30
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Мадуро рассказал о встрече с Гуаидо

Обновлено в 12:58
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Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует бесконечную перезагрузку смартфона

После установки обновления смартфон отключается и пытается начать работу заново, однако после появления логотипа Android One устройство зависает, после чего исправить ситуацию становится невозможно.
Обновлено в 11:20
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Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata

В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено в 09:07
Экономика

Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт

Вопрос о введении дифференциации тарифов для населения в электроэнергетике закрыт, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 09:54
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Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор

Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
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Ученые выяснили, почему некоторые люди не толстеют

Обновлено в 06:50
Экономика

Реальные доходы россиян падают пятый год подряд

В 2018 г. реальные доходы сократились на 0,2% (с учетом единовременной выплаты в 5000 руб. пенсионерам в январе 2017 г.), сообщил Росстат – это уже пятый год падения доходов населения.
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