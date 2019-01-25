Политика

Хакеры сообщили о подготовке Украины к «столетней войне» с РоссиейИзвестия 14:50

Украинские военные вели подготовку к столетней войне с Российской Федерацией. Это следует из документов, которые опубликовали хакеры группировки Anonymous по британскому государственному проекту Integrity Initative, противодействующему России. Новая партия бумаг опубликована в пятницу, 25 января.
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Хакеры слили новые документы британской службы дезинформации Integrity Initiative

Телеканал 360°09:29

Сайт Integrity Initative временно удалил контент

Газета.Ru13:34

Хакеры Anonymous опубликовали новые документы

RT на русском12:23

Хакеры узнали о готовящейся на Украине «столетней войне» с Россией

URA.Ru11:58

Хакеры сообщили о подготовке Украины к «столетней войне» с Россией

Известия14:50

Украина готовилась к столетней войне с Россией, узнали хакеры

РИА Новости08:52

Хакеры нашли данные о подготовке Лондоном плана против Москвы с 2015 года

РБК23 января в 12:34
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Спорт

В Загитовой что-то надломилось: Самодурова завоевала золото на ЧЕ

Обновлено в 14:56
Происшествия

Около 200 человек пропали без вести после прорыва плотины в Бразилии

Обновлено в 14:23
Политика

Reuters узнал об охраняющих Мадуро наемных военных из России

Бойцы частной военной компании из России прилетели в Венесуэлу, чтобы охранять президента страны Николаса Мадуро, об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника, близких к этим военным.
Обновлено в 13:09
Технологии

Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp

Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено в 11:30
Транспорт

«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Обновлено в 12:56
Экономика

Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн

Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Кино

Лучшим фильмом на «Золотом Орле» стала «Война Анны»

Лучшим режиссером стал Алексей Федорченко - фильм "Война Анны". И эта же картина получила "Золотого орла" как "Лучший фильм".
Обновлено в 15:10
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор

Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Космос

Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
Обновлено в 08:06
Общество

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом

Обновлено в 13:05
Происшествия

Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
Обновлено в 10:00
Единоборства

Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Происшествия

МВД объяснило задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин З. находится в международном розыске за участие в массовых беспорядках, которые прошли на территории города Ош в июне 2010 года.
Обновлено в 12:32
Гаджеты

Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi

Январское обновление операционной системы дурно повлияло на работу множества смартфонов Xiaomi Mi A2, на которых установлена "чистая" версия Android One.
Обновлено в 07:20
Авто

Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata

Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Космос

«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам

Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Авто

В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4

Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:10
Политика

Трамп объявил о временном возобновлении работы правительства

Президент США Дональд Трамп объявил о возможности временно продолжить работу правительства на три недели, передает телеканал ABC.
Обновлено в 14:59
Политика

Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале

Обновлено в 09:43
Политика

Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках

Обновлено в 13:07
Авто

Источники сообщили о возвращении Opel в Россию

Обновлено в 03:51
Гаджеты

ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны

Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Гаджеты

Полностью рассекречен «ультрабюджетный» смартфон Xiaomi

«Ультрабюджетный» смартфон В интернет-магазине Lazada, который работает в Юго-Восточной Азии, появились полные характеристики смартфона Xiaomi Redmi Go.
Обновлено в 01:16
Экономика

Козак: Вопрос о введении соцнорм на электроэнергию закрыт

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что этот вопрос закрыт окончательно.
Обновлено в 11:51
Гаджеты

Samsung представила новый смартфон Galaxy A9 Pro 2019

Во время дебюта новинки о глобальном варианте в компании не сообщали, а сегодня состоялась презентация смартфона Galaxy A9 Pro (2019).
Обновлено в 07:06
Общество

RT стал самым цитируемым ресурсом в соцсетях в 2018 году

Ранее стало известно, что RT стал лидером рейтинга Mediametrics за декабрь 2018 года.
Обновлено в 12:27
Авто

Составлен ТОП-10 самых популярных иномарок на вторичном рынке России

Обновлено вчера в 09:09
Наука

Воспаление десен может стать причиной развития болезни Альцгеймера

Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными из США, пришла к выводу, что бактерия Porphyromonas gingivalis – возбудитель хронического пародонтита – может провоцировать развитие болезни Альцгеймера.
Обновлено в 10:38
Главное