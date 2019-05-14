Интернет
FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программВедомости 04:33
По информации WhatsApp, хакеры для установки вредоносных программ осуществляли голосовые звонки на устройство жертвы, пишет FT. Уязвимости были подвержены как смартфоны с Android, так и iOS. Для установки вредоносного программного обеспечения (ПО) пользователям даже не нужно было отвечать на звонки.
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Происшествия
Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви
Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
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Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
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Наука
Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле
На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Обновлено в 06:09
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Kia поступит в продажу в Корее во второй половине 2019 года, а вскоре после этого начнутся продажи в других странах.
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Политика
Скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
В правительстве Башкирии Артур Ахметханов с осени прошлого года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.
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Сегодня, 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
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Экономика
Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза
Чистая прибыль Nissan Motor Co. за 2018-2019 финансовый год, завершившийся 31 марта, упала на 57,3% до 319,1 млрд иен ($2,9 млрд).
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В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
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Кремль оценил риски для России от торговой войны США и Китая
Торговая война между США и Китаем неизбежно окажет влияние на экономический климат всего мира и скажется в том числе и на России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
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Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку
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Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
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Кино
Джейме Ланнистер отрастил руку к финалу сериала «Игра престолов»
Как отмечает издание The Sun, на одном из стоп-кадров видно, что у Джейме Ланнистера, обнимающего свою сестру и возлюбленную Серсею, появилась вторая рука.
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Дарья Пынзарь похвасталась плоским животом
На видео девушка демонстрирует, сколько свободного места осталось между ее подтянутым животом и резинкой «прошлогодней» юбки.
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Результаты шоу Первого канала «Голос. Дети» подтвердились
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Армия и оружие
Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США
Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
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Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
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Татьяна Голикова: каждый нацпроект касается конкретного человека
Вычленение национальных проектов и конкретных мероприятий является приоритезацией того, что необходимо сделать именно сегодня, чтобы не допустить в последующем каких-то необратимых изменений.
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Кино
Во Франции стартует 72-й Каннский кинофестиваль
В Каннах 14 мая стартует 72-й международный кинофестиваль. Откроет фестиваль новая комедия Джима Джармуша «Мертвые не умирают».
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Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
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Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
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Шоу-бизнес
Концерт бывшей жены Джигарханяна в храме Христа Спасителя сорвали
По сообщениям "Собеседника", Виталина Цымбалюк-Романовская несколько дней назад должна была выступить в московском храме, однако бывшая жена Джигарханяна так и не появилась на публике.
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Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
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Илон Маск опубликовал фото 60 спутников для интернета
Стоимость подключения к спутниковой сети Starlink Илон Маск пока не озвучил, но заверил подписчиков, что цена будет максимально низкой и доступной.
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Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
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Шнуров высказался о скандале вокруг шоу «Голос. Дети»
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Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской
Модель Виктория Лопырева показала коляску от Нюши на своей странице в сети Instagram.
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В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением
Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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