Происшествия
Хакеры взломали базу данных сотрудников ФБРНевские Новости 04:56
Предполагается, что на очереди личные данные чиновников. Недавно хакеры из Anonymous обратились к властям Великобритании с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, угрожая рассекречиванием личной информации сотрудников ФБР и американских полицейских.
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Политика
Украинский телеканал снова покажет фильмы с Зеленским в «день тишины»
Украинский телеканал "1+1" может показать фильм и программы с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского в "день тишины" 20 апреля.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Театры
Певицу «Геликон-Оперы» избили в Москве
Певица "Геликон-Оперы" Мелания Заридзе избита в Москве.
Обновлено в 11:02
Гаджеты
В России серийно начнут производить телескоп Ньютона
Промышленники из новосибирского холдинга «Швабе» приступают к серийному производству телескопа Исаака Ньютона.
Обновлено в 06:22
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста. Квалификацию Квят считает лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 05:14
Игры
Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер
Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
Обновлено в 04:39
Наука
Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы
Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено 11 апреля в 12:01
Экономика
Visa увеличила предельную сумму покупок без пин-кода
Платёжная система Visa повысила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12
Политика
В Белграде начался массовый протест против президента Сербии
Обновлено в 10:04
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено в 03:29
Футбол
«Ювентус» без Роналду упустил возможность оформить чемпионство
Обновлено в 11:37
Происшествия
Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени
Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).
Обновлено в 08:40
Политика
ЕС перестал быть главным торговым партнером России
Как рассказал министр, лидерство в торговле с Россией перешло от Европейского союза к странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Политика
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года
Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Авто
Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу
Официальные продажи новой Chevrolet Captiva в странах Южной Америки начнутся во второй половине текущего года.
Обновлено вчера в 12:13
Спорт
На командном ЧМ состоится произвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщин начнется сегодня, 13 апреля, в 10:50 по московскому времени.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Футбол
Грушевский: «Предвзятость Лапочкина была абсолютно очевидна»
Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал итоги матча 23-го тура РПЛ, в котором "армейцы" уступили "Оренбургу" (2:3).
Обновлено в 11:32
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Россия пообещала отреагировать на планы НАТО в Черном море
Москва «однозначно негативно» относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия Североатлантического альянса, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Обновлено в 11:41