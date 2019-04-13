Происшествия

Хакеры взломали базу данных сотрудников ФБРНевские Новости 04:56

Предполагается, что на очереди личные данные чиновников. Недавно хакеры из Anonymous обратились к властям Великобритании с требованием освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, угрожая рассекречиванием личной информации сотрудников ФБР и американских полицейских.
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В США хакеры опубликовали данные тысяч агентов и полицейских, сообщили СМИ

РИА Новости06:39

СМИ: хакеры получили данные о тысячах полицейских и сотрудников федеральных служб США

ТАССвчера в 22:31

Личные данные агентов ФБР просочились в Сеть

News.ru06:50

СМИ узнали об утечке данных тысяч сотрудников ФБР

Известия02:15

«Никто ни у кого не спрашивает имена и не встречается лично»

РБК02:01

Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР

Коммерсантъ00:20

Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США

Газета.Ru07:04
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Политика

Украинский телеканал снова покажет фильмы с Зеленским в «день тишины»

Украинский телеканал "1+1" может показать фильм и программы с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского в "день тишины" 20 апреля.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Театры

Певицу «Геликон-Оперы» избили в Москве

Певица "Геликон-Оперы" Мелания Заридзе избита в Москве.
Обновлено в 11:02
Гаджеты

В России серийно начнут производить телескоп Ньютона

Промышленники из новосибирского холдинга «Швабе» приступают к серийному производству телескопа Исаака Ньютона.
Обновлено в 06:22
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста. Квалификацию Квят считает лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 05:14
Игры

Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер

Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
Обновлено в 04:39
Наука

Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы

Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено 11 апреля в 12:01
Экономика

Visa увеличила предельную сумму покупок без пин-кода

Платёжная система Visa повысила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 03:31
Футбол

Виктор Гончаренко: «С ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно»

Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

Обновлено в 11:12
Политика

В Белграде начался массовый протест против президента Сербии

Обновлено в 10:04
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела

Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено в 03:29
Футбол

«Ювентус» без Роналду упустил возможность оформить чемпионство

Обновлено в 11:37
Происшествия

Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени

Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).
Обновлено в 08:40
Политика

ЕС перестал быть главным торговым партнером России

Как рассказал министр, лидерство в торговле с Россией перешло от Европейского союза к странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Политика

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Авто

Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу

Официальные продажи новой Chevrolet Captiva в странах Южной Америки начнутся во второй половине текущего года.
Обновлено вчера в 12:13
Спорт

На командном ЧМ состоится произвольная программа у женщин

Произвольная программа у женщин начнется сегодня, 13 апреля, в 10:50 по московскому времени.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Футбол

Грушевский: «Предвзятость Лапочкина была абсолютно очевидна»

Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал итоги матча 23-го тура РПЛ, в котором "армейцы" уступили "Оренбургу" (2:3).
Обновлено в 11:32
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 06:05
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Россия пообещала отреагировать на планы НАТО в Черном море

Москва «однозначно негативно» относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе и будет соответствующим образом реагировать на действия Североатлантического альянса, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Обновлено в 11:41
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