Технологии

Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных биржИнтерфакс 07:28

Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы. Биржа заявила, что злоумышленники похитили семь тысяч биткойнов из одного кошелька, что соответствует порядка 2% всех биткойновых активов Binance.
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