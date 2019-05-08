Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных биржИнтерфакс 07:28

Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, сообщила о краже хакерами более $40 млн в результате "масштабного взлома" ее платформы. Биржа заявила, что злоумышленники похитили семь тысяч биткойнов из одного кошелька, что соответствует порядка 2% всех биткойновых активов Binance.

Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж

Происшествия В крови фронтмена The Prodigy Кита Флинта найдены наркотики и алкоголь Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.

Общество Прокуратура требует наказать учителя за непристойные фото Прокуратура установила, что учитель русского языка и литературы разместил в интернете фото непристойного содержания, в том числе обнаженные тела, изображены факты насилия, жесткости, применения оружия, а также комментарии с использованием ненормативной лексики.

Происшествия Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.

Политика Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Авто Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.

Происшествия Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в Instagram.

Общество Минпросвещения разрабатывает правила поведения учителей в соцсетях Минпросвещения планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях, заявила глава ведомства Ольга Васильева «РИА Новости».

Политика Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Политика Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".

Хоккей Назван капитан сборной России по хоккею на ЧМ-2019 Главный тренер национальной сборной Илья Воробьев заявил, что капитаном сборной России на ЧМ по хоккею в Словакии будет нападающий клуба НХЛ Los Angeles Kings Илья Ковальчук.

Политика В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.

Спорт Логинов женится на украинской биатлонистке Российский биатлонист Александр Логинов в ближайшее время женится на завершившей карьеру украинской биатлонистке Марии Кручовой.

Общество Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.

Шоу-бизнес Наталья Подольская восхитила фанатов стройной фигурой на семейном фото Многочисленные фанаты восхитились стройной фигурой российской артистки, которая отправилась на курорт с мужем и сыном.

Политика Лавров прокомментировал планы США направить к берегам Ирана авианосец Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом прокомментировал намерение США отправить к берегам Ирана ударную группу во главе с авианосцем.

Авто Опубликованы снимки нового внедорожника Lexus GX Американские журналисты опубликовали новую порцию шпионских снимков Lexus GX.