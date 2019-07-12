Японская криптобиржа Bitpoint стала жертвой хакерской атаки, сообщает Finacial Times. Злоумышленникам удалось вывести $32 млн, $23 млн из которых принадлежали клиентам биржи.

Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио

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