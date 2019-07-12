Экономика

Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в ТокиоREGNUM 05:21

Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах. Очевидный взлом был обнаружен после того, как вечером 11 июля в системе исходящих денежных переводов биржи появилась ошибка.
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Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио

Газета.Ru12:22

Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о краже с ее счетов $32 млн

ТАСС01:56

Криптовалютную биржу Bitpoint взломали. Ущерб составил $32 млн

РБК04:07

Ведущая операции с криптовалютами BITPoint Japan заявила об утечке средств

РИА Новости03:15

Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн

Реальное время02:42

Онлайн-биржа Bitpoint Japan приостановила все операции из-за кражи $32 млн

DP.RU02:14

Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио

REGNUM05:21
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