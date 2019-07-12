Экономика
Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в ТокиоREGNUM 05:21
Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах. Очевидный взлом был обнаружен после того, как вечером 11 июля в системе исходящих денежных переводов биржи появилась ошибка.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:49, Вашингтон
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
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Актер Владимир Меньшов, которому запрещен въезд на Украину, назвал сложившуюся ситуацию жестокой болезнью, которая должна кончиться.
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Православные 12 июля отмечают день апостолов Петра и Павла
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Министр труда США подал в отставку на фоне секс-скандала
Министр труда США Александр Акоста в пятницу, 12 июля, объявил об отставке.
Обновлено в 11:51
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Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
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Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
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Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу
Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
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В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2
На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
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Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Экономика
В Госдуме прояснили уход Visa и MasterCard из России
Ранее сообщалось, что международные платежные системы могут покинуть территорию России, если Госдума и Центрабанк примут новые положения закона "О национальной платежной системе".
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Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
Обновлено в 04:53
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Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Авто
Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»
Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.
Обновлено в 11:00
Общество
Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах
Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
Обновлено в 08:20
Экономика
Медведев поддерживает уголовную ответственность за механики на торгах
Сегодня в Севастополе состоялось совещание по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов, в ходе которого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил в пользу уголовной ответственности за махинации на торгах по государственным контрактам.
Обновлено в 11:08
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
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Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Футбол
Черышев подписал контракт с «Валенсией» с отступными в 80 млн евро
Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.
Обновлено в 08:51
Политика
В Чечне переименуют родовое село Кадыровых
Обновлено в 10:33
Музыка
Дочь Алсу выпустила клип с соперником по «Голосу» Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выпустила дебютный клип на песню «Эта любовь». Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.
Обновлено в 11:31
Футбол
Гризманн перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро
Обновлено в 09:35
Здоровье
Тербунская больница получит новое оборудование
Врио главы региона Игорь Артамонов посетил Тербунский район. Рабочая поездка руководителя области началась с визита в межрайонную больницу.
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Армия и оружие
Минобороны Турции опубликовало фото первых элементов С-400
Ранее первые компоненты ракет С-400 были доставлены на военную базу в провинцию Анкара. Минобороны России опубликовало видео доставки.
Обновлено в 12:26
Спорт
Росгвардия решила бороться с биатлоном в стране
"Росгвардия не даёт лицензии из-за угрозы уголовной ответственности" О том, как сложившуюся проблему пытается решить Ханты-Мансийск и где тренируются спортсмены одного из главных биатлонных регионов страны, News.ru расспросил исполнительного директора Федерации биатлона Югры, мастера спорта международного класса Эдуарда Рябова.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Oppo начала российские продажи смартфона Reno Z. Цена
Обновлено в 11:38
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«Реал» намерен приобрести Поля Погба
Обновлено вчера в 03:18