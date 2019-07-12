Экономика
Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в ТокиоREGNUM 05:21
Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах. Очевидный взлом был обнаружен после того, как вечером 11 июля в системе исходящих денежных переводов биржи появилась ошибка.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
Происшествия
Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
Обновлено в 13:52
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:08
Кино
Первый тизер нового сезона «Беверли-Хиллз 90210» появился в Сети
Первый тизер долгожданного продолжения популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210» опубликовали на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 03:26
Здоровье
В Подмосковье обнаружен пациент с половиной мозга
По информации московских СМИ, недавно в подмосковную клинику поступил мужчина, у которого медики диагностировали полное отсутствие левого полушария головного мозга.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Кривом Роге «заминировали» дом родителей Зеленского
В городе Кривой Рог Днепропетровской области полиция проверяет информацию о минировании торговых центров, детских садов, роддомов, вокзала и в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:01
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 15:13
Общество
Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона
Обновлено в 12:45
Происшествия
На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа
Обновлено в 14:42
Политика
В Петербурге заложили корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов»
Закладка корабля прошла в рамках IX Международного военно-морского салона.
Обновлено в 04:52
Экономика
Правительство утвердило эталонный принцип формирования тарифов на воду
Правительство России утвердило эталонный принцип формирования тарифов для ряда организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Против мучившего хаски живодёра из Янино возбудили уголовное дело
В Петербурге возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными против мужчины, который накануне привязал своего пса породы хаски к мопеду и начал ездить с ним по улице посёлка городского типа Янино-1 Всеволожского района.
Обновлено в 15:37
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Политика
Москва назвала справедливыми требования Минска по грязной нефти
Требование Белоруссии о повышении тарифа на транзит российского сырья в уплату компенсации за грязную нефть, забившую нефтепровод "Дружба" весной этого года, в правительстве РФ посчитали справедливым.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Сбой произошел на Кольцевой линии метро
В московском метрополитене произошел сбой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:42
Футбол
Гризманн перешел в «Барселону» за 120 млн евро
Обновлено в 10:26
Политика
Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации
Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет
Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники газеты в "Единой России" связали то, что на выборы в Мосгордуму члены фракции пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 13:00
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача Torchlight
Акция продлится до 18 июля, после чего начнётся раздача платформера Limbo. Torchlight вышла в 2009 году и является эксклюзивом для PC.
Обновлено в 06:42
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Общество
В Чечню доставили девять российских детей из Ирака
Девять детей, которых вывезли из Ирака, доставят в пятницу в Чечню, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Обновлено в 15:22
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Политика
Около половины россиян относятся к Грузии безразлично
Почти половина россиян безразлично относится к Грузии. О хорошем отношении к стране заявили 37% опрошенных.
Обновлено в 05:28
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16