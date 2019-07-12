Экономика
Криптовалютную биржу Bitpoint взломали. Ущерб составил $32 млнРБК 04:07
В пятницу, 12 июля, японская криптобиржа Bitpoint приостановила работу после хакерской атаки. Преступники вывели с горячего кошелька платформы $32 млн, $24 млн из которых принадлежали клиентам. На данный момент компания выясняет детали инцидента, пишет CoinDesk.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:27, Вашингтон
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Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
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Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
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Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
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Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
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Интернет
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Слежка осуществляется при помощи приложения Google Assistant.По заверению компании ее сотрудники, прослушивающие людей не знают, кто именно отправил запрос и не имеют доступа к личной информации пользователя.Google был вынужден дать комментарий после того, как бельгийская VRT NWS публично разоблачила IT-гиганта.
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В Петербурге заложили противоминный тральщик «Анатолий Шлемов»
В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложен новый корабль противоминной обороны серии "Александрит", получивший название "Анатолий Шлемов".
Обновлено в 08:45
Наука
В янтаре нашли лапу вымершей птицы
Ученые обнаружили лапу давно вымершей птицы в куске бирманского янтаря.
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Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь
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28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.
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Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
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Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
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