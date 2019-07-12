Экономика

Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в ТокиоREGNUM 05:21

Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах. Очевидный взлом был обнаружен после того, как вечером 11 июля в системе исходящих денежных переводов биржи появилась ошибка.
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Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио

REGNUM05:21

Криптовалютную биржу Bitpoint взломали. Ущерб составил $32 млн

РБК04:07

Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о краже с ее счетов $32 млн

ТАСС01:56

Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн

Реальное время02:42

Онлайн-биржа Bitpoint Japan приостановила все операции из-за кражи $32 млн

DP.RU02:14

Ведущая операции с криптовалютами BITPoint Japan заявила об утечке средств

РИА Новости03:15

BITPoint Japan, ведущая операции с криптовалютами, заявила о крупной утечке средств

ПРАЙМ01:36
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Происшествия

В аэропорту Краснодара задержали сыгравшего Овечкина актера

Обновлено в 05:08
Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Замглавы ПФР заподозрили в получении взятки в 4,4 миллиона рублей

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова подозревают в получении взятки в 4,4 миллиона рублей.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки

Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено вчера в 08:18
Экономика

ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках

Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Религия

В Москву привезут мощи Петра и Февронии

В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено вчера в 04:01
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Гаджеты

В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко и его команды

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации высших должностных лиц, работавших с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 06:07
Авто

Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке дорогих авто

Обновлено в 05:48
Происшествия

Первого замначальника СКЖД задержали по подозрению в получении взятки

Первого замначальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:57
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено вчера в 14:02
Политика

Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его

Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 04:43
Общество

В Госдуме предложили увеличить срок льготной уплаты штрафов ГИБДД

В Госдуму внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
Обновлено в 03:59
Общество

СМИ: приписываемый дочери Кадырова интим-магазин работает с серьезными нарушениями

Обновлено в 04:10
Авто

Названы пятилетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных SUV, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг пятилетних кроссоверов с наилучшей остаточной стоимостью.
Обновлено в 03:51
Политика

Глава иновещания США завысил бюджет Sputnik и RT в 20 раз

Глава Агентства США по глобальным СМИ (USAGM) Джон Лансинг во время выступления в конгрессе преувеличил бюджет Sputnik и RT в 20 раз.
Обновлено в 06:39
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 5G получит 12 Гбайт ОЗУ и накопитель на 1 Тбайт

Наконец, самый дорогой вариант получит 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 1 Тбайт.
Обновлено в 03:24
Экономика

Thomas Cook Group объявила о рекапитализации

Thomas Cook Group объявила о планах рекапитализации.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Врач рассказал, что предшествует смерти от внезапной остановки сердца

Уход из жизни из-за внезапной остановки сердца может быть связан с так называемыми "тихими" сердечными приступами, которые случаются в более раннем возрасте и часто остаются пациентами незамеченными.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Российская туристка попала на Бали в психбольницу

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на острове Бали в связи с неадекватным поведением на вилле, сообщает местный портал Coconuts Bali.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Обновлено в 03:24
Происшествия

Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое

Как сообщает "Новая газета", из 15 фигурантов уголовного дела о разбое, совершенном сотрудниками ФСБ, восьмерым удалось скрыться от следствия.
Обновлено в 00:42
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

Обновлено в 02:59
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