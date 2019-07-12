Экономика

Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в ТокиоREGNUM 05:21

Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах. Очевидный взлом был обнаружен после того, как вечером 11 июля в системе исходящих денежных переводов биржи появилась ошибка.
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Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио

REGNUM05:21

Онлайн-биржа Bitpoint Japan приостановила все операции из-за кражи $32 млн

DP.RU02:14

Ведущая операции с криптовалютами BITPoint Japan заявила об утечке средств

РИА Новости03:15

Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн

Реальное время02:42

Криптовалютную биржу Bitpoint взломали. Ущерб составил $32 млн

РБК04:07

Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о краже с ее счетов $32 млн

ТАСС01:56

BITPoint Japan, ведущая операции с криптовалютами, заявила о крупной утечке средств

ПРАЙМ01:36
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Транспорт

Прокуратура проведет еще один прием пассажиров из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево

Транспортная прокуратура проведет еще один выездной прием граждан 13 и 14 июля в связи с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:46
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Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Политика

СБУ не разрешила Савченко пересекать линию разграничения в Донбассе

Служба безопасности Украины не дала разрешение депутату Рады Надежде Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе, сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Автомобиль «УАЗ» опрокинулся в реку в Туве, сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Минэкологии назвали точную причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Обновлено в 04:39
Происшествия

Юный вратарь из Аргентины отбил пенальти и умер

Обновлено вчера в 22:37
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Политика

Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки

Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Экономика

В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России

Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Спорт

Биатлонный центр в Ханты-Мансийске лишился лицензии

Управление Росгвардии лишило Центр зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске лицензии.
Обновлено в 01:38
Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок из-за защитного механизма

Обновлено в 06:10
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Футбол

«Манчестер Юнайтед» представил новую гостевую форму

Обновлено в 04:42
Здоровье

Более 600 пострадавшим от наводнения в Приангарье потребовались психологи

Как пояснила психолог Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Харинская, опасность в том, что постстрессовые реакции и расстройства могут проявляться как после двух-трех недель после произошедшего, так и через несколько месяцев и даже лет.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Петербурге женщина покусала восьмилетнюю дочь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 28-летней женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Политика

Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души»

Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.
Обновлено в 04:56
Музыка

Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым

Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Малахов признался, что испытывает неприязнь к Елене Малышевой

65-летний популяризатор нетрадиционных методов лечения и экс-ведущий Первого канала Геннадий Малахов признался, что питает неприязнь к 58-летней коллеге Елене Малышевой.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину

Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца

Супермодель и телеведущая Хайди Клум вновь стала женой. На этот раз в качестве мужа она выбрала гитариста группа Tokio Hotel Тома Каулитца.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера

Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Следствие просит арестовать экс-замглавы ПФР Иванова по делу о взятке

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова по делу о получении взятки.
Обновлено в 05:00
Общество

Сколько еще ждать сказки? Инвестор назвал новый срок создания уральского Диснейленда

Обновлено в 05:20
Происшествия

Ребенок выпал с балкона восьмого этажа отеля в Сочи

Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.
Обновлено в 05:18
Политика

Турчинов оценил намерение Зеленского люстрировать его

Экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что с удивлением узнал о намерении президента Владимира Зеленского люстрировать его и других соратников Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие

Названа предполагаемая дальность модернизированной ракеты «Брамос»

Обновлено вчера в 09:23
Политика

Кремль увидел перегибы в применении закона об оскорблении власти

Кремль следит за применением норм права в отношении закона об оскорблении власти, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:38
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