Экономика
Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в ТокиоREGNUM 05:21
Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах. Очевидный взлом был обнаружен после того, как вечером 11 июля в системе исходящих денежных переводов биржи появилась ошибка.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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Обновлено в 05:52
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Обновлено в 00:42
Недвижимость
В Центробанке ожидают падения цен на жильё
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Финансы
Профицит ликвидности банков России в июне снизился до 2,3 трлн рублей
Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей по сравнению с маем и составил 2,3 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.
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Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
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В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
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Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
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Соглашение рассчитано до июня 2022 года и предусматривает отступные в размере 80 млн евро.
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Авто
Названы топ-5 новинок, которые появятся в России в этом году
Специалисты назвали пять моделей, которые появятся на российском рынке до конца текущего года.
Обновлено в 09:18
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Обновлено в 10:45
Интернет
Google признался в прослушивании пользователей
Сотрудники Google регулярно прослушивают голосовые команды, которые пользователи произносят, когда обращаются к «умной» колонке Google Home или приложению Google Assistant.
Обновлено в 03:56
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В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%
Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.
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Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет
Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
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Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
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Ещё один пляж в Крыму залило зловонной массой
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Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний
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