Экономика

Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в ТокиоREGNUM 05:21

Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах. Очевидный взлом был обнаружен после того, как вечером 11 июля в системе исходящих денежных переводов биржи появилась ошибка.
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Хакеры взломали биржу криптовалют Bitpoint и украли $32 млн

Life.ru09:18

Хакеры украли $32 млн с биржи криптовалют в Токио

REGNUM05:21

Онлайн-биржа Bitpoint Japan приостановила все операции из-за кражи $32 млн

DP.RU02:14

Ведущая операции с криптовалютами BITPoint Japan заявила об утечке средств

РИА Новости03:15

Хакеры украли у японской биржи Bitpoint Japan около $32 млн

Реальное время02:42

Криптовалютную биржу Bitpoint взломали. Ущерб составил $32 млн

РБК04:07

Японская биржа криптовалют Bitpoint Japan объявила о краже с ее счетов $32 млн

ТАСС01:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
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Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
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Структурный профицит ликвидности банков РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, в июне снизился на 0,3 трлн рублей по сравнению с маем и составил 2,3 трлн рублей, сообщается в материалах ЦБ РФ.
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Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
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В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

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Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки

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Сотрудники Google регулярно прослушивают голосовые команды, которые пользователи произносят, когда обращаются к «умной» колонке Google Home или приложению Google Assistant.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
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