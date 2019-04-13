Происшествия

Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР СШАГазета.Ru 07:04

С одним из хакеров удалось связаться. Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать. Об этом в пятницу сообщил интернет-портал TechCrunch.
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Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США

Газета.Ru07:04

СМИ узнали об утечке данных тысяч сотрудников ФБР

Известия02:15

Личные данные агентов ФБР просочились в Сеть

News.ru06:50

Хакеры опубликовали личные данные нескольких тысяч полицейских и сотрудников ФБР

Эхо Москвы04:30

«Никто ни у кого не спрашивает имена и не встречается лично»

РБК02:01

Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР

Коммерсантъ00:20

СМИ: хакеры получили данные о тысячах полицейских и сотрудников федеральных служб США

ТАССвчера в 22:31
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:17, Ашберн
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«Республика [Дагестан] заинтересована в скорейшем завершении строительства и передислокации Каспийской флотилии, создании здесь соответствующей инфраструктуры, в том числе и бытовых условий военнослужащих», – заявил Джафаров.
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Эксперты предупредили об угрозе бытовой химии здоровью людей

Чрезмерное использование химических средств, входящих в широкую группу товаров бытовой химии, чревато загрязнением окружающей среды и может представлять угрозу для здоровья людей.
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Алла Пугачева периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы.
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Видео поедания гигантскими мокрицами туши аллигатора появилось в Сети

Учёные решили понаблюдать, как семейство мокриц Armadillidiidae, размер которых достигает 76 сантиметров, находит и поедает мертвого аллигатора на морском дне.
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров

В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.
Обновлено в 04:49
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
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Радий Хабиров передал «низкий поклон» медикам из башкирского села

Обновлено в 06:45
Политика

Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии

Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
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Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»

Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Дачников предупреждают о мышиной лихорадке с летальным исходом

Передается инфекция воздушно-пылевым (вдыхается вместе с пылью), алиментарным (попадает в организм вместе с зараженной мышами пищей, водой), а также контактным (прикосновение к грызунам либо зараженными ими вещам) способами.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров

В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».
Обновлено в 03:38
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