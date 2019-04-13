Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР СШАГазета.Ru 07:04
С одним из хакеров удалось связаться. Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать. Об этом в пятницу сообщил интернет-портал TechCrunch.
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Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой
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Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
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Армия и оружие
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Власти Дагестана призвали ускорить перебазирование Каспийской флотилии
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Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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Спорт
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Обновлено в 05:52
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В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Политика
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Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
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Армия и оружие
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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Авто
Пикап LADA Granta Cross – первые фотографии
Судя по рендеру, внешность пока еще не существующего пикапа LADA Granta Cross действительно интересная: двухдверная кабина с вместительной грузовой платформой и узнаваемый «передок», выполненный в фирменном Х-стиле «АвтоВАЗа».
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Музыка
В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина
Обновлено в 04:34
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Эксперты предупредили об угрозе бытовой химии здоровью людей
Чрезмерное использование химических средств, входящих в широкую группу товаров бытовой химии, чревато загрязнением окружающей среды и может представлять угрозу для здоровья людей.
Обновлено в 04:54
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Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей
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Алла Пугачева периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы.
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Наука
Видео поедания гигантскими мокрицами туши аллигатора появилось в Сети
Учёные решили понаблюдать, как семейство мокриц Armadillidiidae, размер которых достигает 76 сантиметров, находит и поедает мертвого аллигатора на морском дне.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров
В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей.
Обновлено в 04:49
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
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Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
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Драматично завершился вчерашний эфир, в котором Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
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Здоровье
Дачников предупреждают о мышиной лихорадке с летальным исходом
Передается инфекция воздушно-пылевым (вдыхается вместе с пылью), алиментарным (попадает в организм вместе с зараженной мышами пищей, водой), а также контактным (прикосновение к грызунам либо зараженными ими вещам) способами.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».
Обновлено в 03:38