Происшествия

Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР СШАГазета.Ru 07:04

С одним из хакеров удалось связаться. Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать. Об этом в пятницу сообщил интернет-портал TechCrunch.
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В США хакеры опубликовали данные тысяч агентов и полицейских, сообщили СМИ

РИА Новости06:39

Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США

Газета.Ru07:04

СМИ: хакеры получили данные о тысячах полицейских и сотрудников федеральных служб США

ТАССвчера в 22:31

СМИ узнали об утечке данных тысяч сотрудников ФБР

Известия02:15

«Никто ни у кого не спрашивает имена и не встречается лично»

РБК02:01

Хакеры выложили в сеть данные о тысячах сотрудников полиции и ФБР

Коммерсантъ00:20

Личные данные агентов ФБР просочились в Сеть

News.ru06:50
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Происшествия

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Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Авто

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Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
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Российский Су-57 может стать ядерным бомбардировщиком

Вашингтон выразил опасения по поводу того, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 может превратиться в ядерный бомбардировщик.
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Федотов: «Оренбург» и в равных составах хорошо смотрелся, комбинировал

Обновлено в 09:21
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Татьяна Каширина обновила два мировых рекорда в тяжелой атлетике

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Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
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Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

Обновлено в 09:18
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия

Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека

По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
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Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов

Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
Политика

Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек

Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг информацию о том, что ЕС принял новое решение о снятии санкций с девяти представителей окружения бывшего президента страны Виктора Януквовича.
Обновлено в 09:55
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Общество

Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»

Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба

Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Политика

Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I

В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Финансы

Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе

Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Военный ВСУ прострелил ногу командиру, не вытерпев издевательств

Рядовой ВСУ прострелил ногу начальнику штаба батальона в зоне оккупационной операции, устав от издевательств с его стороны.
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Единоборства

Василий Ломаченко нокаутом выиграл бой за два чемпионских титула

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 08:03
Политика

Премьер Италии выступил против военного решения ливийской проблемы

Военное решение кризиса в Ливии усугубит ситуацию с потоками мигрантов в регионе Средиземноморья, рискуя превратить ее из страны транзита в страну отправления, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Обновлено в 08:34
Автоспорт

Ферстаппен намерен портить квалификации соперникам

Макс Ферстаппен из "Ред Булла" подвёл итоги квалификации Гран-при Китая.
Обновлено в 05:59
Общество

Переносные станции оптических помех для Росгвардии проходят испытания

Опытные образцы переносных станций оптических помех, разработанные для Росгвардии с целью нейтрализации правонарушителей и рассеивания скоплений агрессивно настроенных лиц, проходят испытания, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
Обновлено в 08:40
Политика

Во Владивосток прибыл отряд кораблей ВМС Таиланда

Обновлено в 03:39
Политика

Лавров заявил о готовности выстраивать сотрудничество с Евросоюзом

Москва готова выстраивать сотрудничество с ЕС, видит перспективу формирования большого евразийского партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:37
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Москве эвакуировали ТЦ «Океания»

На западе Москвы эвакуировали торговый центр "Океания" из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

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Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова

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Финансы

Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы

Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:45
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Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
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