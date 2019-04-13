Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР СШАГазета.Ru 07:04
С одним из хакеров удалось связаться. Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать. Об этом в пятницу сообщил интернет-портал TechCrunch.
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Происшествия
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В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба
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Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
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Армия и оружие
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Василий Ломаченко нокаутом выиграл бой за два чемпионских титула
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Премьер Италии выступил против военного решения ливийской проблемы
Военное решение кризиса в Ливии усугубит ситуацию с потоками мигрантов в регионе Средиземноморья, рискуя превратить ее из страны транзита в страну отправления, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
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