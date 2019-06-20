Политика

Колл-центр «прямой линии» с Путиным подвергся DDoS-атакеЗакC.Ру 06:48

Колл-центр "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным подвергся DDoS -атаке из-за рубежа, сообщили ведущие в ходе программы. По словам ведущих, именно это, скорее всего, привело к ряду неполадок и разрыву связи с некоторыми дозвонившимися в студию россиянами.
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