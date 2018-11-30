Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.

с чего всё началось

За прошедшие два дня Сбербанк подвергся шести мощным хакерским кибератакам. Уточняется, что DDoS-атаки были совершены с более чем 100 серверов из шести стран. По словам зампредпредседателя Сбербанка Станислава Кузнецова, произошедшие инциденты вызывают серьезные опасения.

Технологии Технологии Marriott сообщила об утечке данных 500 млн гостей Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила, что данные около 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках хакеров после кибератаки на базу данных Starwood Hotels & Resorts (принадлежит Marriott International).

Гаджеты Гаджеты Huawei в РФ оценила новый флагманский смартфон в 140 тысяч рублей

Гаджеты Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A8S не получит 3,5-мм аудиоразъем Профилированные СМИ пишут, что южнокорейский производитель электроники Samsung в своем будущем смартфоне Galaxy A8S откажется от привычного пользователям 3,5-миллиметрового разъема для наушников.

Интернет Интернет Роскачество рассказало, как защитить соцсети от взлома Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как защитить свои аккаунты в социальных сетях и что делать, если вас все-таки взломали.

Гаджеты Гаджеты Microsoft обновила иконки Word и Excel впервые за 5 лет

Гаджеты Гаджеты На электронной бумаге E Ink JustWrite можно писать почти без задержки

Гаджеты Гаджеты Компания Sirin Labs выпустила первый в мире блокчейн-смартфон Швейцарско-израильская компания Sirin Labs выпустила первый в мире блокчейн-смартфон, который получил название Finney.

Гаджеты Гаджеты Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году Инсайдеры говорят, что Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году, хотя продажи данной линейки устройств оставляют желать лучшего.

Технологии Технологии Испытания российского «летающего внедорожника» пройдут в 2020 году Первый полет «летающего внедорожника» вертикального взлета и посадки, разработанного российскими учеными, состоится уже в 2020 году.

Технологии Технологии Три оператора связи подали заявки на частоты для создания сетей 5G Три оператора уже подали заявки на частоты для создания сетей связи 5G в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ).

Технологии Технологии Сбербанк адаптирует свои продукты для инвалидов "Гайдлайн по адаптации цифровой среды для пользователей с особыми потребностями, включая людей с нарушениями слуха, зрения, моторики и сложностями в восприятии информации, представляет собой рекомендации всем членам команды, которые обычно задействованы в создании новых продуктов: дизайнер, разработчик, менеджер", - сообщает пресс-служба.

Гаджеты Гаджеты Российская e-commerce: учим язык «Алисы», Siri и Assistant Для российских интеграторов появляется новая ниша — тысячам интернет-магазинов потребуются дополнительные интерфейсы нового типа, обеспечивающие корректное взаимодействие с «умными колонками» и прочими носителями «голосовых ассистентов».

Гаджеты Гаджеты Смартфон Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition станет дешевле Как известно, Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition является топовой и самой дорогой версией смартфона.

Технологии Технологии В России протестировали грузовой дрон c прозвищем «русский Халк» В России проверили дрон, предназначенный для транспортировки грузов.