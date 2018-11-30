Технологии
Системы Сбербанка подверглись хакерским кибератакам
Системы Сбербанка подверглись хакерским кибератакамВечерняя Москва09:38
За прошедшие два дня Сбербанк подвергся шести мощным хакерским кибератакам. Уточняется, что DDoS-атаки были совершены с более чем 100 серверов из шести стран. По словам зампредпредседателя Сбербанка Станислава Кузнецова, произошедшие инциденты вызывают серьезные опасения.
Вечерняя Москва09:38
Оценить
49 человек отреагировали
с чего всё началось
Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.ТАСС03:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
Технологии
Marriott сообщила об утечке данных 500 млн гостей
Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила, что данные около 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках хакеров после кибератаки на базу данных Starwood Hotels & Resorts (принадлежит Marriott International).
Обновлено в 10:33
Гаджеты
Huawei в РФ оценила новый флагманский смартфон в 140 тысяч рублей
Обновлено в 10:10
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A8S не получит 3,5-мм аудиоразъем
Профилированные СМИ пишут, что южнокорейский производитель электроники Samsung в своем будущем смартфоне Galaxy A8S откажется от привычного пользователям 3,5-миллиметрового разъема для наушников.
Обновлено в 10:31
Интернет
Роскачество рассказало, как защитить соцсети от взлома
Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как защитить свои аккаунты в социальных сетях и что делать, если вас все-таки взломали.
Обновлено в 09:35
Гаджеты
Microsoft обновила иконки Word и Excel впервые за 5 лет
Обновлено в 10:06
Гаджеты
На электронной бумаге E Ink JustWrite можно писать почти без задержки
Обновлено в 10:19
Гаджеты
Компания Sirin Labs выпустила первый в мире блокчейн-смартфон
Швейцарско-израильская компания Sirin Labs выпустила первый в мире блокчейн-смартфон, который получил название Finney.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году
Инсайдеры говорят, что Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году, хотя продажи данной линейки устройств оставляют желать лучшего.
Обновлено в 09:44
Технологии
Испытания российского «летающего внедорожника» пройдут в 2020 году
Первый полет «летающего внедорожника» вертикального взлета и посадки, разработанного российскими учеными, состоится уже в 2020 году.
Обновлено в 08:38
Технологии
Три оператора связи подали заявки на частоты для создания сетей 5G
Три оператора уже подали заявки на частоты для создания сетей связи 5G в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ).
Обновлено в 09:49
Технологии
Сбербанк адаптирует свои продукты для инвалидов
"Гайдлайн по адаптации цифровой среды для пользователей с особыми потребностями, включая людей с нарушениями слуха, зрения, моторики и сложностями в восприятии информации, представляет собой рекомендации всем членам команды, которые обычно задействованы в создании новых продуктов: дизайнер, разработчик, менеджер", - сообщает пресс-служба.
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Российская e-commerce: учим язык «Алисы», Siri и Assistant
Для российских интеграторов появляется новая ниша — тысячам интернет-магазинов потребуются дополнительные интерфейсы нового типа, обеспечивающие корректное взаимодействие с «умными колонками» и прочими носителями «голосовых ассистентов».
Обновлено в 01:51
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition станет дешевле
Как известно, Xiaomi Pocophone F1 Armoured Edition является топовой и самой дорогой версией смартфона.
Обновлено в 10:09
Технологии
В России протестировали грузовой дрон c прозвищем «русский Халк»
В России проверили дрон, предназначенный для транспортировки грузов.
Обновлено в 09:24
Технологии
Технологию распознавания лиц для оплаты проезда в электричках внедрили в Москве
На двух железнодорожных станциях в Москве турникеты оснастили системой распознавания лиц, которая предназначена для покупки билетов на электрички.
Обновлено в 09:47