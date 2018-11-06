Технологии

Хакеры провели серию мощных атак на Сбербанк
Мойка78
08:35

В Сбербанке сообщили о серии DDoS-атак разной мощности, которые зафиксировали 28 и 29 ноября. Банк уведомил ФинЦЕРТ ЦБ РФ о том, что в общей сложности специалисты зафиксировали шесть атак разной мощности, пишет Интерфакс.
Мойка7808:35
с чего всё началось

Сбербанк подвергся серии беспрецедентно мощных DDoS-атак

Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.
ТАСС03:58

Подробнее о событии

Сбербанк сообщил о серии мощных DDoS-атак

RT на русском03:53

Сбербанк подвергся серии беспрецедентно мощных DDoS-атак

ТАСС03:58

Сбербанк сообщил о «беспрецедентной» DDoS-атаке

РБК04:08

Сбербанк сообщил о беспрецедентной хакерской атаке

Ведомости04:30

На Сбербанк обрушилась серия мощнейших атак

Lenta.ru05:13

Сбербанк отбил шесть мощных кибератак в последние два дня - зампред

REF News04:46

Сбербанк подвергся беспрецедентным кибератакам. В кредитной организации утверждают, что ущерба нет

Эхо Москвы07:09
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:46, Ашберн
Технологии

Marriott сообщила об утечке данных 500 млн гостей

Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила, что данные около 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках хакеров после кибератаки на базу данных Starwood Hotels & Resorts (принадлежит Marriott International).
Обновлено в 12:34
Гаджеты

Huawei в РФ оценила новый флагманский смартфон в 140 тысяч рублей

Обновлено в 12:36
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A8S не получит 3,5-мм аудиоразъем

Профилированные СМИ пишут, что южнокорейский производитель электроники Samsung в своем будущем смартфоне Galaxy A8S откажется от привычного пользователям 3,5-миллиметрового разъема для наушников.
Обновлено в 12:28
Интернет

Роскачество рассказало, как россиянам защитить свои аккаунты

Ко Всемирному дню информации, который отмечается 30 ноября, Роскачество при поддержке специалистов по безопасности компании Group-IB подготовили рекомендации для российских пользователей соцсетей по защите своих аккаунтов, сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 11:25
Гаджеты

На электронной бумаге E Ink JustWrite можно писать почти без задержки

Обновлено в 12:28
Гаджеты

Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году

Инсайдеры говорят, что Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году, хотя продажи данной линейки устройств оставляют желать лучшего.
Обновлено в 12:25
Гаджеты

Microsoft обновила иконки Word и Excel впервые за 5 лет

Обновлено в 10:06
Игры

На следующей неделе пройдёт закрытое тестирование Anthem

Electronic Arts объявила о проведении на следующей неделе закрытого тестирования Anthem — оно продлится с 8 по 9 декабря.
Обновлено в 12:25
Гаджеты

Компания Sirin Labs выпустила первый в мире блокчейн-смартфон

Швейцарско-израильская компания Sirin Labs выпустила первый в мире блокчейн-смартфон, который получил название Finney.
Обновлено в 07:23
Технологии

Минкомсвязь поддержала создание инфраструктурного оператора 5G

Минкомсвязь поддерживает концепцию создания единого инфраструктурного оператора для развития в России сетей 5G, сообщил заместитель главы министерства Олег Иванов журналистам по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) 30 ноября.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Эксперт: Apple могут увеличить толщину новых iPhone

Новые модели смартфонов от компании Apple могут стать толще.
Обновлено в 12:35
Гаджеты

Samsung QLED 8К с искусственным интеллектом появился в России

Телевизор Samsung QLED 8K официально появился в продаже в России.
Обновлено в 12:36
Технологии

МТС создает ИТ-платформу для автоматизации производства

Группа МТС и Кировский завод объявили о стратегическом партнерстве — компании создадут первую в России ИТ-платформу для автоматизации производства в промышленности.
Обновлено в 11:57
Технологии

В России тестируют грузовой дрон с прозвищем «русский Халк»

В России специалисты SKYF занялись тестированием грузового дрона, получившего название «русский Халк».
Обновлено в 11:26
Технологии

Технологию распознавания лиц для оплаты проезда в электричках внедрили в Москве

На двух железнодорожных станциях в Москве турникеты оснастили системой распознавания лиц, которая предназначена для покупки билетов на электрички.
Обновлено в 12:11
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