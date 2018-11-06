Технологии
Хакеры провели серию мощных атак на Сбербанк
Хакеры провели серию мощных атак на СбербанкМойка7808:35
В Сбербанке сообщили о серии DDoS-атак разной мощности, которые зафиксировали 28 и 29 ноября. Банк уведомил ФинЦЕРТ ЦБ РФ о том, что в общей сложности специалисты зафиксировали шесть атак разной мощности, пишет Интерфакс.
Мойка7808:35
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Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.ТАСС03:58
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 12:46, Ашберн
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