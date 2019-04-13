Происшествия
Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб СШАИзвестия 00:23
Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны. Об этом сообщил портал TechCrunch. По предварительным данным, киберпреступники получили доступ к сетевым ресурсам ассоциации, которая связана с академией ФБР в Куантико.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
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Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
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Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
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Снимок россиянки признали одной из лучших фотографий 2019 года
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Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
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Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
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Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Здоровье
Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев
За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
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Мужчину отстранили от уроков за угрозы убить учеников, их папы и мамы, в свою очередь, готовятся заявить в прокуратуру на несдержанного педагога.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Космос
СМИ: на Марсе нашли пингвинов
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Названа сумма, в которую обойдется юбилейный банкет Аллы Пугачевой
Как ресурсу уточнили в заведении, ожидаются 150 гостей. Общая сумма затрат на торжество - более миллиона рублей.
Обновлено вчера в 12:30
Авто
В Сети появилось первое изображение Skoda Octavia Wagon
Octavia является самой важной моделью бренда. К выходу в этом году готовится уже пятое поколение модели.
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Политика
Остановка насосной станции в ДНР оставила без воды тысячи человек
Свыше 10 тысяч жителей города Докучаевска и посёлка Еленовка в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) на сутки остались без воды в связи с прекращением работы насосной станции.
Обновлено в 03:20
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
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Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Наука
Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом
Обновлено в 02:38
Экономика
Из «Газпрома» ушёл Кирилл Селезнёв
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв освобождён от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
Обновлено вчера в 21:02
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота
Результаты испытаний ученые рассказали на конференции ECCMID 2019 в Нидерландах.
Обновлено вчера в 18:52
Спорт
Загитова сфотографировалась с Ургантом
Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту ведущему передачи Вечерний Ургант .
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Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально
Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.
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Пикап Lada Granta Cross – опубликован первый рендер
Венгерская дизайн-студия X-Tomi Design, специализирующаяся на создании виртуальных рендеров автомобилей, представила собственное видение пикап-версии автомобиля Lada Granta Cross, продающегося на российском авторынке.
Обновлено в 00:43
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Россияне выиграли конкурс по военной истории на Международной олимпиаде курсантов
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Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
Обновлено в 03:38
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Сергей Аренин заработал больше Людмилы Боковой
Второй сенатор от нашего региона Сергей Аренин задекларировал по итогам 2018 года 5 688 489 рублей - на 2 970 022 рубля больше, чем в 2017-м.
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