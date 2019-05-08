Технологии

Хакеры похитили биткойны на $41 млн с биржи криптовалют BinanceFinancial One 07:49

Цена биткойна упала на 4,2 процента после появления новости о краже, но затем восстановила часть потерь. В сообщении в твиттере Чжао сообщил, что остальные биржи криптовалют, включая Coinbase, заблокировали депозиты с адресов, связанных с атакой.
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Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж

Известия05:13

Хакеры ограбили криптобиржу на десятки миллионов долларов

News.ru05:16

Хакеры украли более $40 млн у одной из крупнейших криптовалютных бирж

Интерфакс07:28

Хакеры похитили более 7 тысяч биткойнов с криптобиржи Binance

Коммерсантъ05:39

Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance

ТАСС06:18

Хакеры взломали и ограбили одну из крупнейших криптобирж Binance

Аргументы и Факты05:19

Биржевая чаща. Как выбрать платформу для торговли криптовалютой

РБК06:27
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Происшествия

Суд признал Кокорина и Мамаева виновными

Обновлено в 07:59
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» из московского аэропорта Шереметьево в Ульяновск отменили.
Обновлено в 08:15
ЖКХ

Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ

Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Колосков: «Было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили»

Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
Обновлено в 09:42
Кино

Россияне назвали свои самые любимые фильмы о войне

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Общество

Обнаруженная в Норвегии российская белуха с GoPro могла использоваться в дельфинотерапии

В конце апреля в водах норвежской губернии Финнмарк местные рыбаки заметили проплывающую белуху с привязанной камерой GoPro.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Политика

Иран отказался выполнять часть обязательств по ядерной сделке

Иран частично прекращает выполнение своих обязательств по ядерному соглашению. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани.
Обновлено в 02:19
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Общество

Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в двух районах Иркутской области

С северных районов в наиболее горимые центральные и южные районы Иркутской области министерством лесного комплекса производится передислокация пожарной и тяжелой техники для ликвидации лесных пожаров.
Обновлено вчера в 23:30
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Политика

Порошенко согласился прийти на допрос

Президент Украины Петр Порошенко согласился явиться в Генеральную прокуратуру (ГПУ), чтобы дать показания по делу о гибели людей на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Обновлено в 09:24
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае

Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Бурятии федеральный судья покончил с собой в гараже суда

Тело федерального судьи нашли в среду утром в гараже Прибайкальского районного суда.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Участницу группы Pussy Riot Никульшину снова задержали в Москве

Обновлено в 09:30
Происшествия

Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»

Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика

В Раде предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Виталий Куприй предложил 20 мая провести торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 09:29
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Гаджеты

В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника

Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Гаджеты

Huawei придумала, как избавиться от выреза или отверстия в экране для селфи-камеры

Описанное решение позволит оснащать смартфоны многокомпонентной селфи-камерой, скажем, с двумя оптическими блоками и датчиком ToF для получения данных о глубине сцены.
Обновлено в 04:37
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:51
Экономика

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн»

ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на «Энфилде» и вышел в финал ЛЧ

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие

Опубликовано первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязь»

Обновлено в 04:51
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT ситуацию с оставшимися украинскими МиГ-29 на полуострове.
Обновлено в 05:02
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