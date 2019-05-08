Технологии

Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи BinanceТАСС 06:18

Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что, как отмечает интернет-портал TechCrunch, эквивалентно $41 млн.
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Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж

РБК03:47

Хакеры взломали и ограбили одну из крупнейших криптобирж Binance

Аргументы и Факты05:19

Хакеры ограбили криптобиржу на десятки миллионов долларов

News.ru05:16

Хакеры украли $40 млн в биткоинах у одной из крупнейших криптобирж

Известия05:13

Хакеры похитили более 7 тысяч биткойнов с криптобиржи Binance

Коммерсантъ05:39

Хакеры взломали криптобиржу и похитили биткоины почти на 41 млн долларов

Life.ru05:53

Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance

ТАСС06:18
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Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Обновлено в 05:35
Политика

В Кремле прокомментировали возможность отставки главы «Транснефти»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможности проведения кадровых перестановок в руководстве компании «Транснефть».
Обновлено в 05:52
Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено в 05:35
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Финансы

Официальный курс евро снизился до 73,08 рублей

Официальный курс евро уменьшился на 2,82 копейки, составив 73,0817 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено вчера в 06:37
Общество

В России изменят систему питания школьников

Возможно, ситуацию сможет изменить единая модель организации питания школьников, которую планирует разработать министерство просвещения на основе лучших региональных практик.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне

Международный музей шпионажа в Вашингтоне, который открыл двери после переезда на новое место, впервые за многие годы выставил в своей коллекции ледоруб, которым, предположительно секретный агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.
Обновлено в 03:23
ЖКХ

Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ

Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Происшествия

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе

Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.
Обновлено в 05:47
Общество

В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»

В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Армия и оружие

Украина подняла зарплаты военным в Донбассе

Как отмечается, с 1 мая участники боевых действий в Донбассе будут получать на $190 больше, если они находятся на линии боевого соприкосновения, и на $38 - если они располагаются в других районах проведения операций.
Обновлено в 04:55
Общество

Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

В Белгороде самолет отменил взлет из-за задымления в салоне

Обновлено в 03:07
Спорт

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке

Обновлено в 03:46
Кино

Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

Обновлено в 04:21
Общество

Россиян напугали сообщением о радиационной опасности

Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
Обновлено в 05:58
Футбол

Семак о матче с ЦСКА: опустошенность эмоциональная есть

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что перед предстоящим матчем чемпионата России с московским ЦСКА у команды есть эмоциональная опустошенность.
Обновлено в 04:30
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Политика

Лавров: ситуация вокруг СВПД является неприемлемой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, назвал ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, неприемлемой.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Петербурге восьмилетняя девочка жила в квартире с сотней крыс

Правоохранители и представители опеки опросили мать и составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию ребенка, а потом нагрянули в квартиру, где росла девочка.
Обновлено в 06:10
Общество

Сотню домов в Италии выставили на продажу за один евро

Приобрести дом всего за один евро можно будет при одном условии – новый владелец обязуется отремонтировать его в течение года.
Обновлено в 04:52
Общество

Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы

Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что участие в шоу «Голос» подорвало его здоровье

Обновлено в 06:20
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