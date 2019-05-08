Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи BinanceТАСС 06:18

Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что, как отмечает интернет-портал TechCrunch, эквивалентно $41 млн.

Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance

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