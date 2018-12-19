Политика

NYT: хакеры взломали переписку дипломатов ЕС о России, США и Китае
Газета.Ru
07:06

В одной из переписок европейские дипломаты обсуждали встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки, которую они назвали "успешной", по крайней мере, для Путина.
Газета.Ru07:06

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NYT: хакеры взломали переписку дипломатов ЕС о России, США и Китае

Газета.Ru07:06

Неизвестные хакеры несколько лет тайно читали переписку европейских дипломатов

Эхо Москвы06:30

Хакеры несколько лет читали переписку европейских дипломатов о США, России и Китае

Интерфакс04:46

Раскрыта переписка европейских дипломатов о Путине и ядерных боеголовках

Lenta.ru04:33

Хакеры выложили переписку европейских дипломатов, в том числе о России

РЕН ТВ03:13

NYT: хакеры опубликовали переписку дипломатов стран ЕС

ТАСС02:45

Хакеры обнародовали переписку европейских дипломатов за несколько лет

Говорит Москва03:47
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Политика

Госдума приняла закон о частичной декриминализации репостов

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении пакет законов, частично смягчающих наказание за нарушение ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Обновлено в 06:04
Политика

В Кремле оценили возможную покупку Турцией системы ПРО Patriot

В Кремле заявили, что покупка Анкарой американских комплексов Patriot не имеет никакого отношения к поставке Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, поэтому договоренности между Турцией и Россией продолжат осуществляться.
Обновлено в 07:35
Политика

Медведев наградил депутатов Госдумы правительственными наградами

Обновлено в 06:04
Политика

Путин поручил подумать о режиме льгот на ввоз иностранных самолетов

Действующий режим, действующий до конца 2019 года, предусматривает разрешение на ввоз среднемагистральных и турбореактивных самолетов вместимостью без уплаты пошлин и НДС.
Обновлено в 07:37
Политика

МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам

В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

На Украине день рождения Бандеры объявили праздником

Обновлено в 01:18
Политика

Суд в Греции постановил выдать Винника Франции

Верховный суд Греции поддержал решение салоникского суда первой инстанции о выдаче Франции россиянина Александра Винника.
Обновлено в 05:47
Политика

В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме

Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

Песков назвал центральные темы пресс-конференции Путина

Экономика, международная обстановка и региональные проблемы станут центральными темами большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Британский корабль-разведчик прибыл в Одессу

В одесский порт зашёл британский корабль разведчик HMS Echo, сообщило 19 декабря местное издание «Думская.net».
Обновлено в 06:08
Политика

Патриарх Кирилл: украинские политики ведут народ к духовной погибели

Предлагая украинским верующим переходить в новообразованную раскольничью «церковь» власти Украины ведут их к духовной погибели, подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в Николо-Угрешском монастыре.
Обновлено в 06:37
Политика

Израиль попросил Россию осудить «Хезболлах» в Совбезе ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в рамках подготовки к заседанию Совета Безопасности ООН обращался к руководству России с призывом осудить действия ливанского движения "Хезболлах", а не поддерживать его или сохранять нейтралитет.
Обновлено в 06:52
Политика

Кремль попросит Кожемяко заняться арестованными косатками и белухами

Кремль обратится к новому губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой заняться ситуацией с косатками и белухами, которые были незаконно выловлены в Приморском крае.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»

Один пуск ракет «Булава» с борта российского ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Борей» может привести к уничтожению около сотни важнейших объектов на территории Соединенных Штатов.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Главный военный прокурор Украины врёт о небоевых потерях ВСУ

Небоевые потери «сильнейшей армии Европы» с начала конфликта на Донбассе более, чем в три раза превышают боевые.
Обновлено в 06:45
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