Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RTРИА Новостивчера в 22:52
Хакеры из Anonymous опубликовали новую серию материалов о деятельности британского правительственного проекта Integrity Initiative. В частности, она содержит документы о работе Sputnik и RT. Обнародованы аналитические доклады о российских медиаструктурах, а также выставленные за эту работу счета.
РИА Новостивчера в 22:52
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Хакеры выложили в Сеть проекты Лондона со счетами на оплату по инциденту в Солсбери
ТК Звездавчера в 22:48
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Происшествия
Пираты захватили моряков у берегов Бенина
В Гвинейском заливе около берегов государства Бенин пираты похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, предположительно - россиян, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на спасательно-координационный центр Росморречфлота.
Обновлено в 02:38
Политика
NASA отложило визит Рогозина в США
Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Россиянин задержан на острове в Тихом океане по запросу ФБР США
В субботу, 5 января, на острове Сайпан административного образования Содружество северных Марианских островов по запросу ФБР был задержан россиянин Дмитрий Макаренко.
Обновлено в 03:38
Кино
Скончался народный артист Иван Бортник
Обновлено в 03:55
Хоккей
Капитан сборной России извинился за свое поведение после матча с США
Капитан сборной России Клим Костин принес извинения за свое поведение после окончания полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США, в котором российские хоккеисты потерпели поражение со счетом 1:2.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии
Полиция Калифорнии проверяет информацию о стрельбе с несколькими погибшими в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса.
Обновлено в 04:27
Политика
Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT
Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Политика
Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США
Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Происшествия
В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри
Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Культура
В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева
Ирина Соловьева, супруга 93-летнего режиссера Марлена Хуциева, которая была госпитализирована вместе с ним незадолго до Нового года, в пятницу, 4 января, умерла в реанимации.
Обновлено в 03:49
Политика
Порошенко провел переговоры с Эрдоганом
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, они обсудили пути укрепления стратегического партнерства и вопросы освобождения осужденных в РФ украинцев, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 04:48
Хоккей
Клим Костин: Незасчитанный гол надломил нас
Пустота, приводит слова Костина официальный сайт Федерации хоккея России. Я думаю, что незасчитанный гол надломил нас.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Демократы США оказались против снятия санкций с Дерипаски
Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что подготовил резолюцию против снятия санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольных Дерипаске.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Польше пять человек сгорели на квесте
Обновлено вчера в 18:24
Транспорт
Шереметьево назвали самым пунктуальным в мире аэропортом
Исследовательская компания OAG, занимающаяся авиационной информацией, опубликовала доклад "Лига пунктуальности — 2019", в котором по итогам 2018 года назвала аэропорты, допускающие наименьшее количество задержек рейсов и расхождений с расписанием.
Обновлено в 03:35
Политика
Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство
Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви
Обновлено в 02:24
Хоккей
Сборная России проиграла США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Верник и МХТ сообщили о разрешении на проезд по Камергерскому переулку
Актер театра и кино Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд его автомобиля по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он работает.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
Диего Марадона рассказал о своем самочувствии
Ранее у тренера обнаружили кровотечение в желудке Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер ФК "Дорадос" Диего Марадона сообщил, что чувствует себя хорошо, пишет агентство Telam.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»
Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Спикер палаты представителей США назвала Путина гангстером
Новая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сочла опасными отношения американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:50
Политика
Трамп заявил, что может ввести режим чрезвычайного положения
Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за проблем с принятием бюджета Конгрессом, вызванным несогласием демократов с выделением около пяти миллиардов долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 01:47
Политика
Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть $10 тысяч
Как стало известно газете Washington Post, задержанный в России по подозрению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть десять тысяч долларов.
Обновлено в 00:15
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено 03 января в 04:25
Политика
Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией
В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов»
Новые протестные демонстрации «желтых жилетов» пройдут в ближайшие часы в крупных городах Франции.
Обновлено в 05:06