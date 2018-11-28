Экономика
Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист. Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.
РБКвчера в 21:27
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с чего всё началось
Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг.Коммерсантъвчера в 17:43
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Финансы
ЦБ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января
По условиям бюджетного правила Центробанк России не исключает возобновления регулярных покупок валюты для Министерства финансов с 15 января 2019 года, заявила журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ Капитал "Россия зовет!"».
Обновлено в 06:40
Политика
Путин рассказал о ситуации в экономике
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!", рассказал о ситуации в российской экономики.
Обновлено в 06:34
Экономика
АФК «Система» договорилась о продаже «Детского мира»
АФК «Система» может закрыть сделку по продаже своего пакета в «Детском мире» в 2018 году, заявил журналистам основной акционер компании Владимир Евтушенков.
Обновлено в 06:32
Финансы
Больше половины новых российских евробондов купили британцы
Более половины последнего выпуска российских еврооблигаций на общую сумму €1 млрд, размещенных накануне, выкупили британские инвесторы, следует из сообщения инвестиционной компании «ВТБ Капитал», выступавшей организатором размещения.
Обновлено в 06:13
Экономика
Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия
Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 06:30
Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о выдаче ЦАР кредита на $12 млрд
Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.
Обновлено в 06:23
Экономика
Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций
Президент обсуждал ее с регионами, эти KPI обсуждались.
Обновлено в 06:17
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился до 75,52 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 10,26 копейки — до 75,5191 рубля, курс доллара увеличился на 16,36 копейки — до 66,9436 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:12
Финансы
Силуанов заявил о пользе профицита бюджета для борьбы с санкциями
Профицит федерального бюджета России создает буфер на пути к различным изменениям внешних условий, в том числе и санкционного давления, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
Обновлено в 06:23
Экономика
Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года
Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:16
Недвижимость
Треть премиальных ЖК в продаже оказались проектами редевелопмента
В настоящий момент на рынке премиальных новостроек Москвы представлено 19 проектов редевелопмента.
Обновлено в 05:08
Экономика
Глава ВТБ сравнил «Базель III» с раком простаты
Рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору («Базель III») глава ВТБ Андрей Костин сравнил с раком простаты.
Обновлено в 05:49
Экономика
Ритейлером L`occitane заинтересовались фонды прямых инвестиций
Французская компания L`Occitane, производитель и ритейлер натуральной косметической продукции, оказалась в центре внимания нескольких фондов прямых инвестиций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 06:28
Экономика
В России с 1 декабря подорожают запчасти для ремонта по ОСАГО
Отмечается, что по новым ценам стоимость запчастей будет рассчитываться уже с 1 декабря.
Обновлено в 06:15
Экономика
Крупнейшей иностранной нефинансовой компанией в России стал Auchan
Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных нефинансовых компаний в России.
Обновлено в 06:28