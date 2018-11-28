Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг.

с чего всё началось

Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист. Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.

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