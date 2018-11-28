Экономика

Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
РБК
вчера в 21:27

Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист. Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.
РБКвчера в 21:27
с чего всё началось

Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов

Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

Банкиры рассказали о новом виде мошенничества хакеров

Эхо Москвы02:02

Банки рассказали о новой схеме похищения денег хакерами

Известия00:59

«Ъ»: банки сообщили о схеме вывода хакерами средств по исполнительным листам

ТАСС00:27

Хакеры разработали схему легального вывода денег с помощью судебных приставов

Телеканал 360°00:26

Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды

РБКвчера в 21:27

«Ъ» рассказал о новой схеме вывода похищенных хакерами денег

Интерфаксвчера в 19:59

Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов

Коммерсантъвчера в 17:43
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Экономика

ЦБ РФ 14 декабря рассмотрит и повышение, и сохранение ключевой ставки

ЦБ отмечает разные тенденции со стороны внешних и внутренних факторов.
Обновлено в 04:43
Экономика

Орешкин заявил о планах оценивать KPI регионов по росту инвестиций

На минувшей неделе 20 ноября Росстат отчитался о резком ускорении роста инвестиций в третьем квартале этого года.
Обновлено в 04:41
Экономика

ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд

Информация о кредите в $12 млрд, выданном банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 04:32
Экономика

Правительство выделит до 10 млрд руб. на закупки алюминия

Правительство РФ выделяет Росрезерву до 10 млрд рублей для закупки и хранения алюминия в объеме до 50 тыс. тонн.
Обновлено в 04:44
Экономика

Костин сравнил Украину с зазеркальем после ситуации с «дочкой» ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что украинская «дочка» финансовой группы (VTB Bank), которая накануне была признана Нацбанком Украины неплатежеспособной, была готова выполнить все обязательства перед клиентами, но ей не дали это сделать.
Обновлено в 04:01
Финансы

Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых

Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 04:32
Экономика

Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года

Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 04:30
Экономика

Кудрин назвал долю неиспользуемых земель в России

Более 60% земли в России, находящейся в федеральной собственности, не используется.
Обновлено в 04:39
Экономика

Автопром попросил Силуанова пересмотреть реформу господдержки

Объединение автопроизводителей России (ОАР) направило министру финансов Антону Силуанову письмо, в котором сообщили о рисках изменения системы государственной поддержки промышленности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», пишет 28 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
Обновлено в 04:22
Энергетика

В Правительстве решили создать рабочую группу по топливному рынку

По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено в 04:35
Экономика

Путин подписал закон о налоговых льготах меценатам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 03:44
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Лидером рейтинга, как и год назад, осталась французская компания Auchan, сохранившая первое место, несмотря на то, что ее выручка в России сократилась за год на 11,77% (с 403,6 млрд руб. до 356,1 млрд руб.).
Обновлено в 04:42
Финансы

Российский рынок начнет день ростом. В авангарде — нефтяной сектор

Рынки США накануне торговались в плюсе, азиатские индексы начали сегодняшний день разнонаправленно, а фьючерсы на нефть Brent прибавляют в пределах 1%. Однако несколько портят картину сообщения из Вашингтона, считают аналитики.
Обновлено в 02:08
Экономика

Цены на запчасти для ремонта по ОСАГО поднимут с 1 декабря

Составитель справочников — Российский союз автостраховщиков (РСА) — обновил среднюю стоимость запчастей для натурального возмещения по ОСАГО в соответствии с предписанием антимонопольной службы Татарстана, которая еще в 2016 году выявила занижение цен в справочниках.
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Экономика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО выросла за 9 месяцев на 28,1%

Чистая прибыль компании "Трансконтейнер" по МСФО в январе-сентябре 2018 года составила 6 млрд 643 млн рублей, что на 28,1% больше показателя за аналогичный период 2017 года.
Обновлено в 03:53
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