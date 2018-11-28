Экономика

Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
РБК
вчера в 21:27

Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист. Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.
РБКвчера в 21:27
с чего всё началось

Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов

Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации. Когда у корпоративного клиента со счета в банке похищаются средства, используется стандартный способ с подменой реквизитов на нужные хакеру, то есть счет фирмы-дроппера.
Коммерсантъвчера в 17:43

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Банкиры рассказали о новом виде мошенничества хакеров

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Банки рассказали о новой схеме похищения денег хакерами

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«Ъ»: банки сообщили о схеме вывода хакерами средств по исполнительным листам

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Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды

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«Ъ» рассказал о новой схеме вывода похищенных хакерами денег

Интерфаксвчера в 19:59

Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов

Коммерсантъвчера в 17:43
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