Экономика

Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды
РБК
вчера в 21:27

Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист. Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.
РБКвчера в 21:27
с чего всё началось

Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов

Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации. Когда у корпоративного клиента со счета в банке похищаются средства, используется стандартный способ с подменой реквизитов на нужные хакеру, то есть счет фирмы-дроппера.
Коммерсантъвчера в 17:43

Подробнее о событии

Российские хакеры изобрели новую «схему» легализации украденного

REGNUMвчера в 23:31

Хакеры научились легализовывать похищенные деньги через суды

РБКвчера в 21:27

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме похищения денег с банковских счетов

Говорит Москвавчера в 23:42

«Ъ» рассказал о новой схеме вывода похищенных хакерами денег

Интерфаксвчера в 19:59

Банкиры рассказали о схеме вывода похищенных хакерами денег при помощи исполнительных листов

Дождьвчера в 22:55

«Коммерсантъ» рассказал о новой схеме вывода похищенных хакерами денег

Ведомостивчера в 19:07

Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов

Коммерсантъвчера в 17:43
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика

Путин подписал законы о налоговом эксперименте для самозанятых

Президент РФ Владимир Путин подписал три закона о проведении в 2019–2028 годах в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан, об этом говорится в документах, появившихся на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 23:46
Энергетика

В Правительстве решили создать рабочую группу по топливному рынку

По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

ВТБ назвал операционной ошибкой выдачу ЦАР кредита на $12 млрд

Ранее Центробанк опубликовал отчет ВТБ, из которого следовало о выдаче Центральноафриканской Республике кредита в $12 млрд, сообщало Reuters.
Обновлено вчера в 23:30
Финансы

Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых

Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено вчера в 20:44
Экономика

Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным

Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.
Обновлено вчера в 13:48
Энергетика

Трамп рассказал о звонке в Эр-Рияд для понижения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post рассказал о своем звонке в Эр-Рияд и разговоре о снижении мировых цен на нефть.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

РФПИ и арабский фонд станут совладельцами World Class

Почему ВТБ решил продать свой пакет "ВТБ Капитал" стал совладельцем РФГ в начале 2014 года.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика

Российские операторы заработали около 6 млрд рублей на интернете вещей

Российские мобильные операторы по итогам первого полугодия 2018 года заработали на проектах в области интернета вещей около 5,9 млрд рублей, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование "ТМТ Консалтинг".
Обновлено вчера в 23:35
Экономика

Автопром не хочет менять правила

В письме господину Силуанову концерны сообщают, что зависимость от роста выручки обеспечит преимущества для новых игроков на рынке за счет эффекта низкой базы.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика

Цены на запчасти для ремонта по ОСАГО поднимут с 1 декабря

Составитель справочников — Российский союз автостраховщиков (РСА) — обновил среднюю стоимость запчастей для натурального возмещения по ОСАГО в соответствии с предписанием антимонопольной службы Татарстана, которая еще в 2016 году выявила занижение цен в справочниках.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом

Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Обновлено вчера в 21:35
Экономика

Эксперты PwC оценили уровень недоверия бизнеса к правительству

60% бизнесменов заявили, что «скорее не доверяют» и «совершенно не доверяют» действиям правительства с точки зрения учета интересов бизнеса.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика

Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты

Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю, указывает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

ЦБ опроверг массовые блокировки мелких переводов граждан

Банк России не подтвердил информацию СМИ о блокировках банками переводов на небольшие суммы.
Обновлено вчера в 22:55
Финансы

Российский рынок акций восстанавливается, рубль укрепляется

Во вторник 27 ноября российский рынок акций восстанавливается после вчерашнего падения на фоне отсутствия сигналов об эскалации возникшего в связи с инцидентом в Керченском проливе конфликта между Россией и Украиной.
Обновлено вчера в 13:19
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