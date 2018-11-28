Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации. Когда у корпоративного клиента со счета в банке похищаются средства, используется стандартный способ с подменой реквизитов на нужные хакеру, то есть счет фирмы-дроппера.

с чего всё началось

Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист. Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.

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