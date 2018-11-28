Экономика
Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист. Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.
РБКвчера в 21:27
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с чего всё началось
Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации. Когда у корпоративного клиента со счета в банке похищаются средства, используется стандартный способ с подменой реквизитов на нужные хакеру, то есть счет фирмы-дроппера.Коммерсантъвчера в 17:43
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика
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Энергетика
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Финансы
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Экономика
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Обновлено вчера в 17:43
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Обновлено вчера в 22:55
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Обновлено вчера в 13:19