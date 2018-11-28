Экономика
Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист. Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.
РБКвчера в 21:27
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с чего всё началось
Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг.Коммерсантъвчера в 17:43
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Экономика
Facebook вводит для россиян 20-процентный НДС на рекламу с 2019 года
Пользователи из России с 1 января 2019 года при покупке рекламы на Facebook должны будут выплачивать НДС в размере 20%, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 01:21
Экономика
Путин подписал закон о налоговом режиме для самозанятых
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2019 года самозанятые будут платить налоги.
Обновлено в 01:21
Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд
Информация о кредите в $12 млрд, выданном банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 01:17
Энергетика
В Правительстве решили создать рабочую группу по топливному рынку
По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено в 01:07
Финансы
Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых
Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 00:22
Экономика
Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным
Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.
Обновлено в 01:06
Энергетика
Эксперты: нефть замерла в ожидании решения ОПЕК+
Быть или не быть сокращению Эксперты сходятся во мнении о том, что принципиальное решение о политике в добыче нефти, скорее всего, будет приниматься еще до Вены - на встрече Большой двадцатки в Аргентине.
Обновлено в 01:06
Экономика
Совладельцами фитнес-клубов World Class стали РФПИ и арабский Mubadala
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом из ОАЭ Mubadala купили у структур ВТБ 22,5% Russian Fitness Group (RFG), владеющей фитнес-клубами World Class.
Обновлено в 01:22
Энергетика
Трамп рассказал о звонке в Эр-Рияд для понижения цен на нефть
Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post рассказал о своем звонке в Эр-Рияд и разговоре о снижении мировых цен на нефть.
Обновлено в 01:24
Экономика
Российские операторы заработали около 6 млрд рублей на интернете вещей
Российские мобильные операторы по итогам первого полугодия 2018 года заработали на проектах в области интернета вещей около 5,9 млрд рублей, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование "ТМТ Консалтинг".
Обновлено в 00:48
Экономика
Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом
Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 00:00
Экономика
Автопром не хочет менять правила
В письме господину Силуанову концерны сообщают, что зависимость от роста выручки обеспечит преимущества для новых игроков на рынке за счет эффекта низкой базы.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Многострадальные Hyatt в Приморье продадут на «голландском» аукционе
Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли предложение врио губернатора Олега Кожемяко о продаже недостроенных отелей на мысе Бурный и Корабельной Набережной во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:13
Экономика
Эксперты PwC оценили уровень недоверия бизнеса к правительству
60% бизнесменов заявили, что «скорее не доверяют» и «совершенно не доверяют» действиям правительства с точки зрения учета интересов бизнеса.
Обновлено вчера в 17:43
Финансы
Российский рынок акций восстанавливается, рубль укрепляется
Во вторник 27 ноября российский рынок акций восстанавливается после вчерашнего падения на фоне отсутствия сигналов об эскалации возникшего в связи с инцидентом в Керченском проливе конфликта между Россией и Украиной.
Обновлено вчера в 13:19