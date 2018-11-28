Экономика
Реальная компания подает иск о долге к фирме-дропперу за оказанные юридические услуги, «выигрывает» его в суде и получает исполнительный лист. Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.
РБКвчера в 21:27
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с чего всё началось
Хакеры подключили к хищениям юристов и приставов Банкиры заговорили о новой схеме вывода похищенных хакерами средств, когда деньги снимаются по легальным исполнительным листам судебными приставами по ранее признанным долгам за оплату юридических услуг.Коммерсантъвчера в 17:43
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Экономика
ВТБ назвал ошибкой сведения о выдаче кредита ЦАР на $12 млрд
Банк ВТБ назвал ошибкой появление в квартальном отчете сведений о непогашенном кредите Центральной африканской республики на $12 млрд.
Обновлено в 02:38
Экономика
Facebook вводит 20-процентный НДС на рекламу в России
С начала 2019 года реклама Facebook в России облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%, сообщается на сайте.
Обновлено в 02:37
Финансы
Рубль слегка подорожал к доллару и евро на старте торгов вторника
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов после существенного снижения накануне.
Обновлено в 02:36
Экономика
Медведев поручил внести в правительство проект о смешанных перевозках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 25 декабря внести в правительство законопроект о прямых смешанных перевозках, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 02:53
Финансы
Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых
Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 02:41
Энергетика
В Правительстве решили создать рабочую группу по топливному рынку
По итогам совещания было решено создать рабочую группу при Минэнерго, в которую войдут все ключевые объединения независимых АЗС, трейдеров и ВИНК для выработки совместных предложений по развитию розничного рынка.
Обновлено в 02:26
Экономика
Совладельцами фитнес-клубов World Class стали РФПИ и арабский Mubadala
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом из ОАЭ Mubadala купили у структур ВТБ 22,5% Russian Fitness Group (RFG), владеющей фитнес-клубами World Class.
Обновлено в 02:34
Экономика
Путин подписал закон о налоговых льготах меценатам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах лицам, оказавшим финансовую поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 00:52
Экономика
СМИ узнали о письме автопрома Силуанову из-за реформы системы субсидий
В документе, по информации источников газеты, представители автопрома предупредили Силуанова о рисках изменения системы господдержки промышленности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Обновлено в 01:54
Финансы
Силуанов оценил зависимость рубля от цен на нефть
Российский министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов оценил зависимость рубля от нефтяных цен. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:56
Экономика
Цены на запчасти для ремонта по ОСАГО поднимут с 1 декабря
По предварительным оценкам РСА, совокупный средний рост стоимости запасных частей после введения в действие новых справочников составит 6,5%, а значит, увеличит примерно на столько же среднюю выплату по ОСАГО, говорит исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.
Обновлено в 02:50
Финансы
Бюджет недобирает 45 млрд рублей дивидендов госкомпаний
Ведомство отмечает, что в законе о федеральном бюджете предусмотрено поступление дивидендов в 2018 году в размере 284,5 млрд руб. Согласно оперативной отчетности Федерального казначейства, на 15 ноября совокупные поступления в федеральный бюджет по этой статье составили 239,7 млрд рублей.
Обновлено в 02:25
Экономика
Москва заняла первое место по онлайн-экспорту среди регионов России
Москва лидирует среди субъектов России по количеству компаний, поставляющих продукцию на экспорт в режиме онлайн.
Обновлено в 02:39
Экономика
Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным
Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.
Обновлено в 02:23
Экономика
Майнинг биткоинов не подпадет под действие закона о крипторегулировании
Законопроект регулирует только выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми подразумеваются денежные требования, эмиссионные ценные бумаги и права участия в капитале (аналог доли в ООО), выпущенные в цифровом виде (в форме токенов, само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует).
Обновлено в 01:49