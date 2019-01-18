Экономика

Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работниковВедомости 06:51

В среду, 16 января, хакерская группировка Silence атаковала российские банки, сообщила компания Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений). Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
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Российским банкам разослали вирус под видом приглашения на форум

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РБК05:01

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РИА Новости06:56

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Российская газета07:24

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Интерфакс08:47
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