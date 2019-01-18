Экономика
Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работниковВедомости 06:51
В среду, 16 января, хакерская группировка Silence атаковала российские банки, сообщила компания Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений). Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
Экономика
Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры
Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
Обновлено в 13:44
Экономика
Банк России в 2018 году закупил рекордный объем золота
Банк России в 2018 году увеличил запасы монетарного золота на 8,8 млн тройских унций, или 273,7 тонны, до 67,9 млн унций, или 2,1 тыс. тонн, говорится в материалах на сайте регулятора.
Обновлено в 11:53
Энергетика
МЭА сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире
По данным МЭА, спрос на нефть в 2019 году достигнет 100,7 млн баррелей в сутки.
Обновлено в 04:29
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил максимум с начала октября
Индекс РТС, отражающий цену акций в долларах, увеличился на 1,67%, превысив 1176,4 пункта также впервые с начала октября прошлого года.
Обновлено в 11:50
Финансы
В ЦБ прогнозируют снижение инфляции в России со второго полугодия
Годовая инфляция в России достигнет максимума весной 2019 года, затем со второго полугодия будет снижаться и составит 5–5,5% по итогам года.
Обновлено в 10:03
Экономика
Медведев утвердил правила получения субсидий на покупку сельхозтехники
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое совершенствует правила получения компаниями субсидий на покупку сельхозтехники.
Обновлено в 10:35
Энергетика
Поставки газа по «Северному потоку» в 2018 году выросли на 15%
Компания Nord Stream AG в 2018 году поставила потребителям в Европе 58,8 млрд куб. м природного газа по газопроводу "Северный поток", что на 15% больше, чем за 2017 год (51,1 млрд куб. м). Это самый высокий показатель загрузки газопровода с начала его эксплуатации, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:38
Экономика
Верховный суд Нидерландов отказался признать банкротство ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов не признал банкротство компании ЮКОС в России в 2006 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.
Обновлено в 10:12
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
En+ рассказала о получивших право голосовать частью акций Дерипаски
Право голосовать акциями компании En+ Group могут получить Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бейкер в рамках соглашения OFAC.
Обновлено в 03:35
Экономика
Нерезиденты купили 40% ОФЗ на аукционах Минфина РФ 16 января
Министерство финансов России 16 января провело три первичных аукциона по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ), в результате которых были размещены все выставленные на продажу бумаги на рекордную с 25 июля сумму - 35,142 млрд рублей по номиналу.
Обновлено в 11:10
Экономика
АвтоВАЗ заключил специнвестконтракт с Минпромторгом
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заключили специнвестконтракт с Минпромторгом РФ.
Обновлено в 04:53
Экономика
Рубен Варданян войдет в совет директоров АКРА
Социальный предприниматель Рубен Варданян принял предложение Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) войти в состав совета директоров, сообщает агентство.
Обновлено в 09:00
Экономика
Три российские компании вошли в топ-20 быстрорастущих ритейлеров мира
Российские компании "Лента", "Магнит" и X5 Retail Group вошли в топ-20 быстрорастущих ритейлеров мира.
Обновлено в 12:26
Экономика
Китай готов расширить импорт из США суммарно на 1 трлн долларов за 6 лет
Агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что на торговых переговорах с США Пекин предложил за шесть лет увеличить импорт американских товаров на 1 трлн долларов.
Обновлено в 12:03