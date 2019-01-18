Экономика
Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работниковВедомости 06:51
В среду, 16 января, хакерская группировка Silence атаковала российские банки, сообщила компания Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений). Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
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Умер телеведущий Виктор Мочалов
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В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
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Гражданин РФ Жуков экстрадирован из Болгарии в США, сотрудники консульства РФ в Нью-Йорке посетят его в ближайшее время, сообщило посольство РФ в США.
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Ученые предложили отправить аппарат для изучения Марса и Фобоса
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Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
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Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
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Обновлено в 10:43
Интернет
В Сеть выложили 21 млн взломанных паролей пользователей
Неизвестные хакеры опубликовали в Интернете 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей Первым о масштабной утечке данных рассказал эксперт по компьютерной безопасности Трой Хант — владелец сайта, на котором можно проверить, является ли ваш электронный адрес «скомпрометированным», то есть взломанным.
Обновлено вчера в 10:38
Космос
Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»
Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Общество
Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии
Обновлено в 12:19
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Москва вошла в 10 самых привлекательных и дешевых столиц для туристов
Москва вошла в первую десятку самых привлекательных и в то же приемлемых по тратам столиц мира для иностранных туристов в 2018 году по версии интернет-издания "Business Insider".
Обновлено вчера в 09:58
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Закончены предварительные испытания модернизированного Ми-26
Согласно имеющейся информации, был успешно закончен предварительный этап испытаний Ми-26Т2В.
Обновлено в 19:36
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Обновлено вчера в 10:54
Технологии
Эксперт рассказал, как защититься от утечки данных в Сеть
В четверг издание Wired написало, что неизвестные хакеры обнародовали личные данные интернет-пользователей, в частности, порядка 773 миллионов адресов электронной почты и более 21 миллиона паролей.
Обновлено в 05:49
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Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
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Макгрегор нацелился на чемпионский пояс UFC
Конор Макгрегор высоко оценил новый дизайн чемпионского пояса UFC.
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Общество
Москвичи рассказали, что слышали гром и видели молнию на Крещение
Пользователи социальных сетей рассказали, что в нескольких районах столицы были слышны раскаты грома. Как пишет РЕН ТВ, многие удивились.
Обновлено в 19:29
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Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
Обновлено в 07:38
Экономика
Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников
Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
Обновлено в 06:51
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В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 10:46