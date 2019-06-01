Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭИнтерфакс 12:04

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
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Рособрнадзор сегодня и вчера подвергся DDoS-атакам

Эхо Москвы12:34

Хакеры два дня атаковали ресурсы ЕГЭ

Коммерсантъ13:00

Ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам

RT на русском12:41

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Газета.Ru15:08

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Интерфакс12:04

Хакеры атаковали ресурсы ЕГЭ

РИА Новости12:15

Рособрнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Говорит Москва12:22
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Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

Обновлено в 16:28
Происшествия

В Ростове-на-Дону застрелили помощника депутата областного парламента

В Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 1 июня, был застрелен помощник депутата законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби

Обновлено в 16:41
Армия и оружие

AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Общество

Москвичей предупредили об опасной погоде

"Погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:43
Общество

Автор, отзовись! В сквере у Драмтеатра установили светящиеся фигуры в честь тех, кто его защищал

По словам девушки, автора работ зовут Анжелика. Если вы — автор этих светящихся фигур или знаете того, кто их сделал, свяжитесь с нами.
Обновлено в 16:36
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Пожар после взрывов на заводе в Дзержинске потушен

Днем в субботу, 1 июня, три взрыва прогремели в цехе по производству тротила на заводе в Дзержинске.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Общество

Скончался французский философ Мишель Серр

Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие

В Британии задержали 74 нелегала, пытавшихся пересечь Ла-Манш

Британские пограничники задержали в субботу утром 74 нелегальных мигранта, пытавшихся добраться до берегов Соединенного Королевства на лодках через пролив Ла-Манш, сообщило издание Independent.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 13:09
Общество

СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей

За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.
Обновлено вчера в 07:32
Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Религия

Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция

За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Обновлено в 09:33
Футбол

«Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА в Стамбуле 14 августа

Матч за 44-й Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа на "Водафон-Арене" в Стамбуле.
Обновлено в 17:12
Спорт

СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:50
Общество

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
Обновлено в 14:49
Политика

Российские аэропорты официально переименовали

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, новые имена получили воздушные гавани 44 городов.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка

Обновлено в 13:54
Авто

Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом

К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:00
Футбол

Линекер считает, что «Ливерпуль» заслужил победу в Лиге чемпионов

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер - о финальном матче Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2). The goal that won a Champions League.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери

Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Культура

Автор «Сталингулага» записал ролик про протесты в Екатеринбурге

Обновлено в 04:45
Наука

Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года

Обновлено 30 мая в 21:27
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