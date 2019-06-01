Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭИнтерфакс 12:04
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
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Политика
Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17
Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
Обновлено вчера в 03:35
Общество
Скончался французский философ Мишель Серр
Обновлено в 19:13
Общество
Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Общество
Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета
Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Общество
«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России
Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
«Ан-Нусра» собирается атаковать Кафр-Набуду
Juni 2019 Источник фотографии: facebook.com / syriabestnews Помимо этого, сообщается, что около сотни боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" 1) были переброшены в район населенного пункта Майдан Аль-Газаль, который расположен всего в трех километрах от Ас-Сахрии.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Уральская певица Монеточка записала клип про бедность. «Нет монет»
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) к своему Дню рождения записала новый клип на тему нехватки денег.
Обновлено в 18:09
Кино
Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма
Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Авто
Представлен самый экономичный Jeep Commander
В рамках мероприятия был представлен Jeep Commander с экономичной силовой установкой.
Обновлено в 08:42
Космос
Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega
Обновлено вчера в 00:47
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Политика
Великобритания отдала ЕС все карты в вопросе Brexit, считает Трамп
Великобритания отдала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии визита в эту страну.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Рекордное число спортсменов переплыли Керченский пролив
Рекордный заплыв через Керченский пролив совершили 42 спортсмена из России, Великобритании и Испании, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:24
Политика
ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области
На сайте партии отмечается, что членство Конькова в ЕР решено приостановить из-за заведения уголовного дела, согласно уставу, до прекращения разбирательств.
Обновлено в 11:37
Религия
Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция
За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22