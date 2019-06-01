Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭИнтерфакс 12:04

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
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Рособрнадзор сообщил об атаках на интернет-ресурсы ЕГЭ

Эхо Москвы18:09

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Газета.Ru15:08

Хакеры атаковали ресурсы ЕГЭ

РИА Новости12:15

Ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам

RT на русском12:41

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Интерфакс12:04

Хакеры два дня атаковали ресурсы ЕГЭ

Коммерсантъ13:00

Рособрнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Говорит Москва12:22
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

Обновлено в 16:28
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Политика

Премьер-министр Малайзии сделал громкое заявление по катастрофе MH17

Возглавляемая Голландией комиссия пришла к выводу, что лайнер с 298 пассажирами и членами экипажа был сбит примерно в 40 км от российско-украинской границы ракетой «Бук» Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад требует конкретных и неопровержимых доказательств вины России в катастрофе авиалайнера компании Malaysia Airlines (MH17), которая произошла в небе над Украиной летом 2014 года.
Обновлено вчера в 03:35
Общество

Скончался французский философ Мишель Серр

Обновлено в 19:13
Общество

Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 18:56
Общество

Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета

Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено в 03:01
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться

Обновлено в 17:37
Общество

«Я себя даже принять до конца не успел»: Юлия Савиновских — о жизни трансгендера и побеге из России

Муж Савиновских, Евгений, остался в России.
Обновлено в 18:12
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

«Ан-Нусра» собирается атаковать Кафр-Набуду

Juni 2019 Источник фотографии: facebook.com / syriabestnews Помимо этого, сообщается, что около сотни боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам" (коалиция группировок под контролем запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" 1) были переброшены в район населенного пункта Майдан Аль-Газаль, который расположен всего в трех километрах от Ас-Сахрии.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Уральская певица Монеточка записала клип про бедность. «Нет монет»

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) к своему Дню рождения записала новый клип на тему нехватки денег.
Обновлено в 18:09
Кино

Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма

Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
Обновлено в 19:28
Авто

Представлен самый экономичный Jeep Commander

В рамках мероприятия был представлен Jeep Commander с экономичной силовой установкой.
Обновлено в 08:42
Космос

Northrop Grumman объявила об успешных огневых испытаниях ракеты Omega

Обновлено вчера в 00:47
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Политика

Великобритания отдала ЕС все карты в вопросе Brexit, считает Трамп

Великобритания отдала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit, заявил президент США Дональд Трамп в преддверии визита в эту страну.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие

Украинских военных начнут премировать перед отправкой в Донбасс

Обновлено в 04:46
Общество

Рекордное число спортсменов переплыли Керченский пролив

Рекордный заплыв через Керченский пролив совершили 42 спортсмена из России, Великобритании и Испании, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:24
Политика

ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области

На сайте партии отмечается, что членство Конькова в ЕР решено приостановить из-за заведения уголовного дела, согласно уставу, до прекращения разбирательств.
Обновлено в 11:37
Религия

Митрополит Иларион: протесты в Екатеринбурге инициирует оппозиция

За протестными акциями против строительства храма Св. Екатерины в Екатеринбурге стоят конкретные оппозиционные силы, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион 1 июня в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану

Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Энергетика

Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие

Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
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