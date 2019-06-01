Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭИнтерфакс 12:04
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
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Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество
В России отменен национальный и внутрисетевой роуминг
С 1 июня в России вступил в силу закон об отмене внутрисетевого роуминга, который был подписан президентом в декабре 2018 года.
Обновлено в 12:57
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
Обновлено в 17:00
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Политика
Япония отложила заключение мирного договора с Россией
Японские власти отказались от идеи заключения рамочного соглашения по мирному договору в конце июня на саммите G20, сообщает газета Asahi Shimbun.
Обновлено в 04:12
Здоровье
Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.
Обновлено в 11:42
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского "Арсенала", мадридского "Реала", "Атлетико" и "Севильи" - Хосе Антонио Рейес.
Обновлено в 11:20
Политика
Мужчина попытался сорвать выступление кандидата в президенты США
Охранники попытались выдворить мужчину со сцены, к ним присоединился даже муж Харрис. После инцидента политик продолжила свое выступление.
Обновлено в 22:13
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
Единоборства
Руис перевесил Джошуа перед боем за четыре титула
Джошуа впервые в карьере проведет бой в США, в котором будет защищать титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Футбол
ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду
ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска
Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Ураган сорвал крышу сцены на рок-фестивале на Украине
Обновлено в 21:54
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Здоровье
Медики назвали три основные причины развития рака легких
Обновлено в 06:49
Игры
Mortal Kombat 11 – Стали известны бойцы первого Kombat Pack
Обладатели Kombat Pack получат ранний доступ к Шанг Цунгу уже во второй половине июня – 18 числа.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Компания Renault анонсировала старт продаж нового Renault Clio
Французская автомобилестроительная компания Renault сообщила о запуске продаж нового поколения модели Clio на европейском рынке.
Обновлено в 07:14
Авто
Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне
Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
Обновлено в 05:30
Хоккей
Обладатель «Эмми» и «Золотого глобуса» рассказал о симпатии к игре Ивана Барбашева
Голливудский актер Джон Хэмм, обладатель престижных премий «Эмми» и «Золотой Глобус» за участие в телесериале «Безумцы» и поклонник «Сент-Луиса» рассказал, что ему нравится игра нападающего Ивана Барбашева.
Обновлено в 21:43
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06