Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭИнтерфакс 12:04
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
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Футбол
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка
Обновлено в 15:49
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
С сегодняшнего дня, 1 июня, вступает в силу постановление правительства РФ, регулирующее оформление тюнинга автомашин, подписанное премьером Дмитрием Медведевым в апреле 2019 года.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Политика
Опубликованы советские оригиналы «пакта Молотова-Риббентропа»
Впервые опубликованы советские оригиналы договора о ненападении, заключенного между СССР и Германией в 1939 году.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19
Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Общество
В России отменили внутрисетевой и национальный роуминг
Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяют в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:00
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Экономика
Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей
Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Происшествия
СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области
Следственный Комитет опубликовал видеоролик процесса задержания экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу
Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Общество
Лимит трат российских пенсионеров в день составляет 200 рублей
За вычетом обязательных расходов на оплату коммунальных услуг и лекарства, среднестатистическому российскому пенсионеру остается на траты в день не более 200 рублей, – подсчитала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 08:08
Технологии
Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками
На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Политика
Премьер Малайзии усомнился в вине русских по крушению MH17
Малайзия засомневалась в верности итогов расследования катастрофы с Boeing малайзийских авиалиний на Украине в 2014 году, согласно которым вина на крушении самолета возложена на Россию.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия
Полицейские пресекли массовый конфликт в центре Москвы
Обновлено в 12:20
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала редкое фото с дочерью
Напомним, Ани Лорак родила дочь в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с котором певица в начале года оформила развод.
Обновлено в 10:54
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап расстались через неделю после свадьбы
Всего через неделю после торжества рэпер и певица расстались: у каждого из них свои дела.
Обновлено в 14:00
Политика
В Донецке прошла акция «Ангелы Донбасса»
Памятная акция "Ангелы Донбасса" собрала тысячи жителей Донецка .
Обновлено в 15:29
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено в 10:30