Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭИнтерфакс 12:04

Накануне прошли ЕГЭ по истории и химии. Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.

Происшествия Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.

Футбол Васильев: уровень российского футбола точно не растёт Бывший вице-президент французского клуба «Монако» Вадим Васильев поделился мнением об уровне российского футбола.

Политика Зеленский ввел своих помощников и представителей в структуру АП Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Администрации президента своих помощников и представителей, передает УНИАН.

Происшествия На Подвойского иномарка сбила 7-летнего мальчика Автомобилем KIA Rio управлял 33-летний мужчина. Машина сбила вне зоны пешеходного перехода 7-летнего мальчика.

Футбол Московское «Динамо» подписало Кадири Кадири выступает за тульский "Арсенал" с лета 2018 года на правах аренды.

Футбол Сулейманов не сыграет за молодежную сборную России из-за травмы Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов из-за проблем со здоровьем пропустит товарищеский матч с Чехией 5 июня.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Происшествия Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.

Политика Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа 28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".

Экономика Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".

Экономика Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.

Политика МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.

Происшествия Капитана, управлявшего катером на Дунае, арестовали на месяц Центральный окружной суд Буды в Будапеште задержал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Петербурге В Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, передает "Фонтанка.ру".

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.

Общество Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Происшествия AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.

Политика Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотом из-за языка Вице-премьер Украины Певел Розенко пригрозил "новой власти" переворотом в случае отмены закона о языке.

Происшествия Полиция задержала женщину, оставившую детей в подмосковном хостеле Напомним: 29 мая стало известно, что мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Котельниках. Женщину разыскивали следователи.

Происшествия Пассажирский поезд сошел с рельсов в Забайкалье Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Могочинского района в Забайкальском крае.

Футбол Финал африканской Лиги чемпионов завершился диким скандалом Серьёзным скандалом завершился финал африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видад Касабланка".

Гаджеты Motorola в этом году остаётся без настоящего флагманского смартфона Смартфон Motorola Moto Z4, который каким-то образом попал в продажу раньше анонса, как теперь стало известно, будет единственным представителем флагманской линейки.

Транспорт Регистрационное отделение ГИБДД на Ботанике переходит на новый режим работы ГИБДД Екатеринбурга сообщила о новом режиме работы в одном из регистрационных отделений. Вскоре здесь изменится порядок приёма заявителей.

Экономика Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых У Дмитрия Ананьева арестовали средства на счетах в Промсвязьбанке и «Возрождении», долю в «ПСБ-Менеджменте», земельные участки, квартиры, автомобили (Mercedes-Benz GL 450, BMW X3 XDrive, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600) и самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LDN).