Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭИнтерфакс 12:04
Накануне прошли ЕГЭ по истории и химии. Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло
Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено в 09:35
Футбол
Васильев: уровень российского футбола точно не растёт
Бывший вице-президент французского клуба «Монако» Вадим Васильев поделился мнением об уровне российского футбола.
Обновлено в 11:42
Политика
Зеленский ввел своих помощников и представителей в структуру АП
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Администрации президента своих помощников и представителей, передает УНИАН.
Обновлено в 10:54
Происшествия
На Подвойского иномарка сбила 7-летнего мальчика
Автомобилем KIA Rio управлял 33-летний мужчина. Машина сбила вне зоны пешеходного перехода 7-летнего мальчика.
Обновлено в 10:45
Футбол
Московское «Динамо» подписало Кадири
Кадири выступает за тульский "Арсенал" с лета 2018 года на правах аренды.
Обновлено в 11:06
Футбол
Сулейманов не сыграет за молодежную сборную России из-за травмы
Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов из-за проблем со здоровьем пропустит товарищеский матч с Чехией 5 июня.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости
Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено в 09:45
Политика
Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа
28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД
Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Экономика
Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Политика
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Капитана, управлявшего катером на Дунае, арестовали на месяц
Центральный окружной суд Буды в Будапеште задержал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Петербурге
В Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 13:05
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета
Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Происшествия
AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии
Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане
На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Певел Розенко пригрозил "новой власти" переворотом в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Полиция задержала женщину, оставившую детей в подмосковном хостеле
Напомним: 29 мая стало известно, что мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Котельниках. Женщину разыскивали следователи.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Могочинского района в Забайкальском крае.
Обновлено в 03:11
Футбол
Финал африканской Лиги чемпионов завершился диким скандалом
Серьёзным скандалом завершился финал африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видад Касабланка".
Обновлено в 02:10
Гаджеты
Motorola в этом году остаётся без настоящего флагманского смартфона
Смартфон Motorola Moto Z4, который каким-то образом попал в продажу раньше анонса, как теперь стало известно, будет единственным представителем флагманской линейки.
Обновлено в 04:02
Транспорт
Регистрационное отделение ГИБДД на Ботанике переходит на новый режим работы
ГИБДД Екатеринбурга сообщила о новом режиме работы в одном из регистрационных отделений. Вскоре здесь изменится порядок приёма заявителей.
Обновлено в 12:41
Экономика
Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
У Дмитрия Ананьева арестовали средства на счетах в Промсвязьбанке и «Возрождении», долю в «ПСБ-Менеджменте», земельные участки, квартиры, автомобили (Mercedes-Benz GL 450, BMW X3 XDrive, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600) и самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LDN).
Обновлено 30 мая в 15:16
Спорт
Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций
Обновлено в 12:53
Политика
Путин и Медведев поздравили Пашиняна с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили главу правительства Армении Никола Пашиняна.
Обновлено в 06:45