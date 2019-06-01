Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭИнтерфакс 12:04

Накануне прошли ЕГЭ по истории и химии. Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.
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Хакеры два дня атаковали ресурсы ЕГЭ

Коммерсантъ13:00

Ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам

RT на русском12:41

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

РИА Новости12:15

Ресурсы ЕГЭ атаковали хакеры, заявили в Рособрнадзоре

Газета.Ru12:18

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Интерфакс12:04

Рособрнадзор сегодня и вчера подвергся DDoS-атакам

Эхо Москвы12:34

Рособрнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Говорит Москва12:22
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следственный комитет России подтвердил задержание главы Раменского района Андрея Кулакова по подозрению в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, являвшейся заместителем председателя общественной палаты.
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено вчера в 10:56
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

Число пострадавших при взрывах, прогремевших в Дзержинске Нижегородской области на территории ГосНИИ "Кристалл", по последним данным, возросло до 39 человек: как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав РФ, 10 из них госпитализированы.
Обновлено в 09:35
Футбол

Васильев: уровень российского футбола точно не растёт

Бывший вице-президент французского клуба «Монако» Вадим Васильев поделился мнением об уровне российского футбола.
Обновлено в 11:42
Политика

Зеленский ввел своих помощников и представителей в структуру АП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Администрации президента своих помощников и представителей, передает УНИАН.
Обновлено в 10:54
Происшествия

На Подвойского иномарка сбила 7-летнего мальчика

Автомобилем KIA Rio управлял 33-летний мужчина. Машина сбила вне зоны пешеходного перехода 7-летнего мальчика.
Обновлено в 10:45
Футбол

Московское «Динамо» подписало Кадири

Кадири выступает за тульский "Арсенал" с лета 2018 года на правах аренды.
Обновлено в 11:06
Футбол

Сулейманов не сыграет за молодежную сборную России из-за травмы

Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов из-за проблем со здоровьем пропустит товарищеский матч с Чехией 5 июня.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости

Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено в 09:45
Политика

Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа

28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено вчера в 05:44
Экономика

Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД

Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Экономика

Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше

Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Политика

МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Капитана, управлявшего катером на Дунае, арестовали на месяц

Центральный окружной суд Буды в Будапеште задержал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу в Петербурге

В Петроградском районе Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, передает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 13:05
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета

Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Общество

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Происшествия

AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии

Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Певел Розенко пригрозил "новой власти" переворотом в случае отмены закона о языке.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Полиция задержала женщину, оставившую детей в подмосковном хостеле

Напомним: 29 мая стало известно, что мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Котельниках. Женщину разыскивали следователи.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Могочинского района в Забайкальском крае.
Обновлено в 03:11
Футбол

Финал африканской Лиги чемпионов завершился диким скандалом

Серьёзным скандалом завершился финал африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видад Касабланка".
Обновлено в 02:10
Гаджеты

Motorola в этом году остаётся без настоящего флагманского смартфона

Смартфон Motorola Moto Z4, который каким-то образом попал в продажу раньше анонса, как теперь стало известно, будет единственным представителем флагманской линейки.
Обновлено в 04:02
Транспорт

Регистрационное отделение ГИБДД на Ботанике переходит на новый режим работы

ГИБДД Екатеринбурга сообщила о новом режиме работы в одном из регистрационных отделений. Вскоре здесь изменится порядок приёма заявителей.
Обновлено в 12:41
Экономика

Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

У Дмитрия Ананьева арестовали средства на счетах в Промсвязьбанке и «Возрождении», долю в «ПСБ-Менеджменте», земельные участки, квартиры, автомобили (Mercedes-Benz GL 450, BMW X3 XDrive, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz S600) и самолет Bombardier Challenger 650 (бортовой номер OE-LDN).
Обновлено 30 мая в 15:16
Спорт

Российские волейболисты одержали первую победу в Лиге наций

Обновлено в 12:53
Политика

Путин и Медведев поздравили Пашиняна с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев поздравили главу правительства Армении Никола Пашиняна.
Обновлено в 06:45
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