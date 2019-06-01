Общество

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭИнтерфакс 12:04

Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
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Рособрнадзор сообщил об атаках на интернет-ресурсы ЕГЭ

Эхо Москвы18:09

Ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам

RT на русском12:41

Хакеры два дня атаковали ресурсы ЕГЭ

Коммерсантъ13:00

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Газета.Ru15:08

Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ

Интерфакс12:04

Хакеры атаковали ресурсы ЕГЭ

РИА Новости12:15

Рособрнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Говорит Москва12:22
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность

Обновлено в 20:45
Происшествия

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может стать больше

Обновлено в 18:11
Политика

Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено в 20:47
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

Обновлено в 20:15
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии

Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Общество

Как у севастопольцев пляж отбирают

Севастопольцев встревожила обезображенная местность и озвученная перспектива "благоустройства" срытой территории.
Обновлено в 09:59
Гаджеты

Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone

Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
Обновлено в 17:10
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Футбол

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Обновлено в 18:00
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Авто

В РФ вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено в 08:55
Интернет

Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store

Пользователи Сети массово жалуются на отказ в работе Google Play Store.
Обновлено в 10:48
Здоровье

Гомеопатический препарат стал причиной алкогольного гепатита и смерти

Выяснилось, что в течение последнего месяца мужчина принимал гомеопатические средства — якобы для того, чтобы справиться с высоким уровнем билирубина — высокотоксичного для клеток организма вещества, которое образуется в результате нашей жизнедеятельности.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Одноэтажное здание горит в центре Москвы

Обновлено в 20:05
Армия и оружие

Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии

С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках

Обновлено в 11:50
Здоровье

В Кирове открылась обновлённая детская поликлиника на Некрасова

Обновлено в 12:50
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Наука

Ученые нашли молекулу, которая усиливает иммунитет против рака

В организме медиками обнаружена молекула, усиливающая иммунитет против рака.
Обновлено вчера в 15:34
Экономика

Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей

Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия

Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов

В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
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