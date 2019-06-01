Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭИнтерфакс 12:04
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
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Политика
Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено в 20:47
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии
Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Как у севастопольцев пляж отбирают
Севастопольцев встревожила обезображенная местность и озвученная перспектива "благоустройства" срытой территории.
Обновлено в 09:59
Гаджеты
Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone
Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
Обновлено в 17:10
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Общество
Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят
Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Авто
В РФ вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено в 08:55
Интернет
Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store
Пользователи Сети массово жалуются на отказ в работе Google Play Store.
Обновлено в 10:48
Здоровье
Гомеопатический препарат стал причиной алкогольного гепатита и смерти
Выяснилось, что в течение последнего месяца мужчина принимал гомеопатические средства — якобы для того, чтобы справиться с высоким уровнем билирубина — высокотоксичного для клеток организма вещества, которое образуется в результате нашей жизнедеятельности.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Одноэтажное здание горит в центре Москвы
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
Израиль заявил об обстрелах со стороны Сирии
С территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Обновлено в 16:22
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Наука
Ученые нашли молекулу, которая усиливает иммунитет против рака
В организме медиками обнаружена молекула, усиливающая иммунитет против рака.
Обновлено вчера в 15:34
Экономика
Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей
Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
Обновлено в 12:39
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30